Fiesta de la Confluencia: qué dijo La Joaqui sobre la cancelación de la última noche

Los fuertes vientos que azotaron en la Isla 132 obligaron a suspender el broche de oro de evento. El mensaje en redes sociales de la cantante.

La última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia fue cancelada por el fuerte viento que azotó la región minutos después de las 20.30. Esto obligó a que las presentaciones de Tizishi, La Joaqui, Dillom y el final con Trueno fueran cancelados.

La primera en manifestarse en las redes sociales fue La Joaqui ya que cuando comenzó el viento ella tenía que subir al escenario principal a encontrarse con su público que la esperaba desde muy temprano en el predio.

“Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar, estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol”, comenzó diciendo en un texto que escribió minutos después de la cancelación de la última noche de la Fiesta de la Confluencia.

“El temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad”, advirtió sobre el riesgo del temporal, y agradeció al público por haberse quedado hasta último momento y sobre todo haber estado desde temprano. “Los quiero mucho, gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo”, cerró.

El comunicado de la Municipalidad de Neuquén

Debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad se cancela la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Por un cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento en la tarde de este domingo, la Municipalidad de Neuquén dispuso la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

La medida se tomó pasadas las 21.30 como consecuencia de los vientos con el objetivo de salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas.

Ante esto, la Municipalidad seguirá informando acerca de la situación a través de sus canales oficiales.