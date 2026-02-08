Neuquén La Mañana Fiesta de la Confluencia Fiesta de la Confluencia: en fotos, el viento obligó a suspender la última noche

Claudio Espinoza

La Fiesta de la Confluencia tuvo que ser suspendida de manera momentánea este domingo por un inconveniente técnico que se vio agravado por las condiciones climáticas adversas, con fuertes ráfagas de viento y grandes nubes de tierra que afectaron el predio y la visibilidad del público.

El episodio ocurrió pasadas las 20.30, cuando se registró un problema en uno de los generadores ubicados detrás del escenario principal del evento que se desarrolla en la Isla 132, en la ciudad de Neuquén. La situación derivó en una interrupción preventiva del espectáculo mientras se realizaban tareas de control y verificación de seguridad.

Según se informó, el inconveniente técnico coincidió con un frente de viento intenso que provocó ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora, levantando grandes nubes de polvo y tierra en el predio, lo que generó incomodidad entre los asistentes y redujo la visibilidad en varios sectores del festival.