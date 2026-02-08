De Villa La Angostura a Londres: la historia de Lucía, la joven bailarina que dejó la medicina para dedicarse al arte

Con 25 años, tiene una oportunidad histórica para mostrarse al mundo y seguir creciendo. Fue seleccionada por una prestigiosa academia londinenses para perfeccionarse allí.

En el corazón de la Patagonia argentina, en la pintoresca Villa La Angostura , nació Lucía Ferrari, una joven bailarina de 25 años con un sueño que parecía imposible. Mientras estudiaba medicina en Buenos Aires, se encontró en un punto de inflexión en su vida. A pesar de la presión para seguir una carrera "estable", su pasión por la danza contemporánea la llevó a tomar una decisión audaz: dejar la medicina y dedicarse de lleno a su arte.

Desde muy pequeña, Lucía había estado bailando, y aunque su familia la apoyaba, la presión social y la incertidumbre del mundo de la danza la habían llevado a considerar otras opciones. Sin embargo, su amor por el baile era demasiado fuerte, y finalmente se decidió a seguir su corazón. Con dedicación y esfuerzo, Lucía se perfeccionó en danza y se convirtió en profesora, enseñando a sus propios alumnos en su tierra natal.

Lucía no se conformaba (ni se conforma) con solo enseñar. Su objetivo siempre fue trascender a nivel nacional e internacional con su talento. Y su oportunidad llegó cuando fue seleccionada entre las quince mejores bailarinas de todo el mundo para participar en una capacitación y perfeccionamiento en la prestigiosa Compañía de Danza-Teatro Jasmin Vardimon en Londres . La noticia fue un sueño hecho realidad para la joven angosturense, quien viajará en abril desde la Patagonia hasta Europa para cumplir su sueño de bailar.

Lucía en su niñez Lucía, y una pasión por la danza desde que era una niña.

Una Flashdance Patagónica

La historia de Lucía Ferrari es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y la determinación pueden llevar a alguien a lograr sus objetivos, sin importar las dificultades. Como la protagonista de la película Flashdance, Lucía nunca perdió la fe en su sueño, y ahora está a punto de vivir la experiencia de su vida. La Patagonia se siente orgullosa de esta joven bailarina que está a punto de conquistar el mundo con su arte.

“Luchi”, como la llaman sus afectos, comenzó a bailar a los 3 años y pasaba horas en el estudio de su madre (Adriana Martínez), mientras ella trabajaba. "Me llevaba y pasaba algo muy gracioso, y es que cuando ella ponía la música, yo me quedaba dormida", contó Lucía con una sonrisa en contacto con LM Neuquén A medida que crecía, su amor por la danza solo aumentaba, y se convirtió en una parte integral de su vida.

Después de terminar la secundaria en el CPEM 17, Lucía decidió estudiar medicina en Buenos Aires. Sin embargo, la pandemia la hizo replantear sus prioridades y se dio cuenta de que su verdadera pasión era la danza. "Me di cuenta de que quería volver a conectar con la danza y dedicarme de lleno a eso", afirmó Lucía.

Es así que, en 2022, Lucía regresó a Buenos Aires a estudiar danza y se sumergió en la formación en danza contemporánea y teatro físico. Su dedicación y esfuerzo dieron sus frutos cuando fue seleccionada para participar en la formación de Jasmin Vardimon en Inglaterra, a través de una audición virtual a principios de diciembre pasado. "Esto para mí significa un logro súper importante, un sueño que vengo deseando desde muy chiquita", dijo con emoción.

Lucía viajará a Inglaterra en abril para comenzar su formación, que durará seis meses. Durante este tiempo, no podrá trabajar y necesitará juntar fondos para mantenerse. "Estoy haciendo diferentes movidas para poder juntar los fondos necesarios para poder emprender el viaje”, aseguró.

Danza 2

Autodescubrimiento y conexión con la danza

La danza es más que un arte para Lucía Ferrari. Es un medio para darle sentido a su vida. Es un motor que la conecta a tiempo completo con cada uno de sus sentimientos. "La danza para mí significa darle sentido a muchas vivencias y experiencias, encuentro en ella los impulsos necesarios que me hacen conectar con mi vitalidad", subrayó.

Sobre las expectativas del gran logro alcanzado, señaló que “haber sido seleccionada es un logro que considero muy especial y gratificante para mi carrera”, indicó con determinación. Luego recordó que “desde que soy chica mostré mi interés por la danza y el teatro, me gustaba hacerle shows a mi familia y cada vez que podía expresarme bailando lo hacía". A pesar de las dudas iniciales, se demostró a sí misma que con estudio y disciplina, todo es posible.

La oportunidad de conectar con artistas de todo el mundo es algo que emociona especialmente a Lucía. "Me emociona tener la posibilidad de conocer e intercambiar experiencias con artistas de otros países. Tengo compañeros de todas partes del mundo", expresó con entusiasmo. Es por esto que, para Lucía, la danza no solo es una forma de expresión, sino también una forma de conexión con los demás.

Lucía

Londres, una gran oportunidad

La danza es más que una pasión para Lucía Ferrari. Es un estilo de vida que la llena de emoción y satisfacción. "Me encantaría formar parte de la compañía oficial y seguir viajando y trabajando de esto que tanto me apasiona", admitió con esperanza. Para ella, estar en un equipo de trabajo de alto nivel es un sueño grande, pero su objetivo principal es seguir disfrutando de lo que hace y transmitir su pasión a los demás.

En esta parte se animó a dar una suerte de consejo o sugerencia a las nuevas generaciones que desean abrazar la danza: "A los jóvenes les diría que es posible dedicarse a lo que aman. Y que hagan el trabajo de conectar con lo que realmente les gusta, puede ser difícil y llevar mucho tiempo. Pero vale la pena animarse y escucharse a uno mismo", remarcó. Además, ponderó la importancia de escuchar a nuestro “niño interno” y seguir nuestros instintos.

Danza 1

Para costear el viaje de sus sueños Lucía ha lanzado una campaña solidaria para ayudar a cubrir los gastos del transporte y estadía en Inglaterra durante los 6 meses de formación. Debido a la intensidad y extensión de las prácticas, no podrá trabajar durante ese período. "Dejo un alias para que puedan colaborar: luchi. ferrari27", detalló Lucía.

Cualquier aporte será bienvenido para ayudar a la joven de 25 años a cumplir su sueño, que acuna desde su más tierna infancia.