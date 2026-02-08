Aumentan los reclamos por el estado de los baños en el Paso Cardenal Samoré

El paso ubicado en cercanías a Villa la Angostura es uno de los más transitados, pero la sede muestra un gran nivel de abandono. Una problemática de todos los años.

El paso fronterizo Cardenal Samoré es uno de los más transitados por argentinos y chilenos que cruzan diariamente la frontera. En las últimas horas el estado del establecimiento quedó en el centro de la polémica a raíz de un gran estado de abandono del lado argentino y en plena temporada alta.

Viajeros que cruzaron por este paso publicaron a través de redes sociales la situación en la cual se encuentra el complej o: inodoros clausurados, falta de puertas, mingitorios fuera de servicio , basura acumulada y paredes cubiertas de grafitis son parte del escenario que exhiben los baños del lugar.

Las imágenes que circulan resultan elocuentes y generan indignación. El centro fronterizo, ubicado a 44 kilómetros de Villa La Angostura y considerado uno de los pasos internacionales más transitados de la Patagonia, muestra un nivel de abandono que contrasta de manera alarmante con la importancia estratégica y turística que tiene para la región.

paso cardenal samore

Los baños de Cardenal Samoré, en el centro de la polémica

Pese al mal estado en general de las instalaciones y una falta de limpieza regular, el sanitario de mujeres es el que causa mayor relevancia. La mayoría de los boxes carecen de puertas, lo que obliga a las usuarias a hacer largas filas o directamente evitar su uso.

En el sector de varones, la situación no es mejor: mingitorios inutilizados, inodoros fuera de servicio y una higiene prácticamente inexistente. A esto se suma la ausencia de papel higiénico y la falta de limpieza regular, lo que vuelve las instalaciones insalubres.

paso cardenal samore (1)

Una situación que se repite todos los años y no cesa

El reclamo adquiere mayor importancia en el contexto actual. Bariloche, Villa La Angostura y toda la zona cordillerana se encuentran en pleno auge de la temporada de verano, con miles de turistas nacionales y extranjeros que cruzan a diario hacia Chile. En los primeros días del año, las filas para acceder a los sanitarios llegan a extenderse por varios cientos de metros, dejando a familias, transportistas y viajeros expuestos a condiciones que muchos consideran indignas e inadmisibles.

Lejos de ser un episodio aislado, esta problemática se repite de manera sistemática cada año. Tanto en temporada alta como baja, se reiteran los reclamos por la falta de mantenimiento y de inversiones en el complejo.

cardenal samore

A pesar de las quejas constantes y de la importancia estratégica del paso fronterizo, no se observan mejoras significativas, lo que mantiene esta situación como una deuda pendiente en términos de infraestructura y calidad de atención al visitante.

Cuál es el plan del Gobierno Nacional para el paso Cardenal Samoré en el 2026

El Gobierno Nacional busca avanzar con la concesión de cinco centros fronterizos a nivel nacional. Entre ellos, se encuentra el concurrido paso Cardenal Samoré. Así lo anunció el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni en una conferencia de prensa brindada la semana pasada.

"En 2026 el Ministerio del Interior va a modernizar 5 centros de frontera para agilizar la circulación del turismo y la producción. En 2025 se avanzó con la concesión de Santo Tomé. Para el 2026 se avanzará con la concesión de Paso de Los Libres, que conecta Corrientes con Brasil; el centro Iguazú, que conecta Misiones con Brasil; el de Posadas, que conecta Misiones con Paraguay; el de Concordia, que conecta Concordia con Uruguay; y el Centro Cardenal Samoré, que une Villa La Angostura con Chile", anunció Adorni.