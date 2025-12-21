Para tu viaje a Chile: que deberás tener en cuenta para cruzar este verano por el paso Cardenal Samoré

En vista del movimiento turístico de fin de año, conoce cual es la documentación que deberás tener en cuenta para el cruce al país trasandino.

Llega fin de año y llegan las vacaciones de muchas familias, que eligen como destino turístico cruzar hacia el país de Chile . En este sentido, las autoridades provinciales recuerdan cuáles son los requisitos indispensables para cruzar por el paso Cardenal Samoré , uno de los más utilizados en la región.

Con el objetivo principal de garantizar cruces seguros y ordenados en los pasos internacionales que conectan Argentina con el país vecino, será fundamental verificar que toda la documentación se encuentre en regla para evitar demoras o rechazos en el paso internacional.

Se informó que es indispensable contar con el último DNI o pasaporte vigente. Tanto adultos como menores de edad no podrán viajar con constancias de trámite de documentación. En el caso de menores que no viajen con sus padres, se exigirá una autorización firmada por un juez de Paz, escribano, o autoridad de migraciones.

cardenal samore paso fronterizo chile ). El cambio traerá consigo tardes más largas, mañanas un poco más oscuras.

Qué otros documentos se deberán tener en cuenta para el cruce por Cardenal Samoré

Respecto a los vehículos, se deberá contar con tarjeta verde o acreditar la titularidad a través de la aplicación Mi Argentina, mientras que los vehículos autorizados deben poseer tarjeta azul o autorización de la misma aplicación mencionada.

Los horarios de ingreso y egreso son, en la Región del Alto Neuquén, el Paso Fronterizo Pino Hachado tiene el horario de egreso (Argentina – Chile) desde las 8.00 a las 19.00 y de ingreso (Chile – Argentina) de 8.00 a 20.00.

En la Región de los Lagos del Sur, el Paso Cardenal Samoré está habilitado para el egreso desde las 8.00 y hasta las 19, mientras que el ingreso se extenderá de 8.00 a 20.00

En cambio, tanto el Paso Hua Hum como el Paso Mamuil Malal ambos tienen el ingreso y egreso de 8.00 a 20.00. Por otro lado, en la Región del Pehuén, el Paso Icalma-Villa Pehuenia tiene su horario de egreso de 8.00 a 19.00 y el ingreso es de 8.00 a 20.00.

pasos fronterizos neuquen pino hachado cardenal samore -SOLO INTERNA-

Los pasajes ya están a la venta: estos son los precios de Neuquén–Santiago de Chile

La empresa Latam anunció a fines de noviembre que retomará sus operaciones entre el aeropuerto de Neuquén y Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales que permitirán conectar a la capital neuquina con al menos 31 destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires. Los pasajes ya están a la venta desde este jueves, por lo que se conocieron los precios para viajar entre Neuquén y la capital chilena.

Según se informó este lunes, habrá cuatro frecuencias semanales entre ambos aeropuertos. Desde Neuquén y hacia Santiago de Chile se podrá volar los martes y los viernes a las 13 y también los jueves y domingos a las 20.20. En el sentido inverso, desde Santiago de Chile y hacia Neuquén, se podrá volar los martes y los viernes a las 10 de la mañana y también los jueves y domingos a las 16,45.