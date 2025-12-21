Avanza la obra de agua potable para Chos Malal

Mejorará significativamente la prestación del servicio y garantizará el servicio a barrios que no cuentan con red de distribución.

El gobernador Rolando Figueroa supervisó el viernes el avance de la obra para la ampliación de la capacidad y de las redes de agua potable en Chos Malal . Con un grado de ejecución del 28%, se trata de la obra “Sistema de agua potable”, que cuenta con financiamiento internacional a través del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.

La obra permitirá mejorar significativamente la prestación del servicio y garantizar agua potable a barrios que no cuentan con red de distribución. Se estima que esté lista en 2027 y tiene cinco frentes de trabajo en simultáneo: la ampliación de la planta potabilizadora, la construcción de la cisterna y de las redes, tanto en el Loteo Ruta 40 como en Chacras Yo-Yo y Chacras Sur que se abastecen con camiones cisterna.

“Después de la obra del Mari Menuco, este es el proyecto más importante para provisión de agua en la provincia”, dijo el gobernador durante la recorrida que compartió con la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el intendente Nicolás Albarracín. Además, destacó que “son obras que se hacen con el esfuerzo de todos y cada uno de los neuquinos”.

“Estamos haciendo una gran inversión en toda la ciudad, no solo en las redes para proveer de agua a toda la comunidad sino también con la ampliación de las plantas de sedimentación, que nos va a permitir duplicar el abastecimiento de agua en la localidad, aun cuando el río Curi Leuvú llegue con un importante nivel de turbiedad”, explicó y agregó que “a su vez, estamos haciendo un by pass para captar el agua desde el río Neuquén”.

La obra del “Sistema de Agua Potable” en Chos Malal es impulsada por el gobierno neuquino, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) y el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Contempla una inversión superior a los 6.500 millones de pesos.

Entre las mejoras contempladas figuran la ampliación de la planta potabilizadora, la refuncionalización de las captaciones de agua en los ríos Curi Leuvú y Neuquén, la instalación de estaciones de bombeo y nuevas cisternas de reserva, la ampliación y optimización de redes de distribución, y la implementación de sistemas de macromedición.

Cañería de emergencia

Recientemente, el EPAS instaló una cañería provisoria, que permitirá captar agua desde el río Neuquén e inyectarla en la planta potabilizadora, para sostener los niveles de producción y minimizar el impacto en el servicio. Se trata de una cañería del tipo “flexi”, con una extensión de 600 metros y que permite transportar 420 metros cúbicos por hora.

Debido a los niveles de caudal del río Curí Leuvú, fuente principal de abastecimiento de agua potable para la localidad, esta instalación debió ser realizada de emergencia. La bajante es permanente y tiende a pronunciarse, por lo que desde el EPAS pusieron en marcha este plan de contingencia para poder producir agua potable conforme la demanda y no generar inconvenientes mayores en los suministros domiciliarios.

Además de la instalación de esta cañería, se realizó una intervención sobre el río Neuquén con maquinaria de gran porte, para derivar agua sobre el brazo del río donde está instalada la bomba de captación.