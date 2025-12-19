El trasfondo del enojo de Nación con Rolando Figueroa

Se dio en medio del tratamiento del Presupuesto 2026. Las negociaciones previas con Caputo y Santilli, y las razones que asisten a Neuquén. Cómo seguirá la discusión en el Senado.

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados generó el enojo de Nación con algunos gobernadores, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa, a partir de la posición que tomó la legisladora de La Neuquinidad , Karina Maureira , respecto al polémico capítulo 11 que, contemplaba, entre otras cuestiones, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

Según trascendió a través de varios medios nacionales y voceros del gobierno del presidente Javier Milei, el encono con Figueroa se dio a partir de que se habría acordado entre Nación y el mandatario provincial el acompañamiento (a través de sus legisladores) al proyecto de ley y que, sin previo aviso, después no ocurrió.

Lo cierto es que la diputada Maureira acompañó el dictamen de Presupuesto al momento de la votación en general y votó en contra -junto con tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal y 14 integrantes de Provincias Unidas- del artículo 75 dentro del capítulo 11, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

¿Qué es lo que se había acordado? Según pudo reconstruir LMNeuquén, en base a consultadas realizadas a fuentes del gobierno neuquino, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, le había pedido a Figueroa el acompañamiento al presupuesto 2026, algo a lo que el gobernador accedió. “Fue por la gobernabilidad. Eso lo vamos a garantizar siempre”, se indicó desde el Ejecutivo provincial. Después, el ministro del Interior, Diego Santilli, que viene cumpliendo la función de nexo entre Nación y los gobernadores, tuvo otro contacto con Figueroa, previo al debate del proyecto en el Congreso, en el que se acordó que el tratamiento se iba a hacer por capítulos.

Intervención Karina Maureira sobre Presupuesto 2026

Apoyo condicionado

Lo que se esgrime desde el gobierno provincial es que Figueroa garantizó el acompañamiento a la ley de leyes pero no “a libro cerrado”. Es decir, que no se había puesto sobre la mesa en las conversaciones previas el contenido del capítulo 11. “Estaba claro que no iba a ir contra las leyes de discapacidad y universidades”, se advirtió desde el gobierno neuquino.

De hecho, este viernes por la tarde-noche, el propio Figueroa en declaraciones radiales fue contundente respecto a este tema. "Nuestra posición fue acompañar el presupuesto nacional porque creemos que es una herramienta básica de administración pública. El gobierno nacional necesitaba tener presupuesto. Ahora bien, hay banderas a las que no vamos a renunciar. No vamos a votar en contra de las universidades públicas, ni de las políticas vinculadas a las personas con discapacidad”. indicó.

“Acompañamos en general, pero marcando claramente qué pensamos. Nosotros tenemos que cumplir la palabra y el pacto social que asumimos con los neuquinos. No podemos avalar recortes que afecten derechos básicos. Las universidades y los jubilados no son una variable de ajuste y reforzar la universidad pública es una decisión política y una convicción”, advirtió.

Los ATN y la deuda

El otro punto, como contraprestación, relacionado al respaldo que esperaba Nación de los gobernadores hacia el proyecto de Presupuesto, era el envío de fondos que la semana pasada se había hecho efectivo a varias provincias en concepto de ATN, como los casos de Tucumán ($ 20.000 millones), Misiones ($12.000 millones), Chaco ($11.000 millones), Catamarca ($10.500 millones), Entre Ríos ($7.000 millones) y Salta ($6.000 millones).

Sin embargo, en el caso de Neuquén esto no sucedió. Por el contrario, el gobierno neuquino está a la espera de que Nación cumpla con lo que adeuda a la provincia.

En lo que va de 2025, la adminstración del presidente Milei giró a Neuquén 18 millones de dólares (había comprometido 20 millones y Neuquén gastó 25) por la emergencia Ígnea, a causa de los incendios forestales en la zona del Valle Magdalena, a principios de este año.

Neuquén reclama como deuda esos 2 millones de dólares de diferencia entre lo comprometido y lo enviado, más otros 20 millones de la misma moneda por obras en las escuelas técnicas.

julieta corroza senadora

El capítulo de la polémica y el pase al Senado

El capítulo 11 del Presupuesto 2026 reunió algunos de los artículos más discutidos del proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Además de las disposiciones vinculadas a discapacidad y universidades públicas, incluía otros temas como coparticipación federal y subsidios energéticos, donde Neuquén también tiene objeciones, sumado al financiamiento del Poder Judicial y cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.

Ahora, la discusión se trasladará al Senado, donde el oficialismo consiguió dictamen y lo hizo sin plantear modificaciones respecto de la media sanción de la Cámara de Diputados.

Las especulaciones entonces rondaron en torno a si se iba a insistir con las derogaciones pero, finalmente, y según consignaron algunos medios en Buenos Aires, se habría desistido de la idea y los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaborarán ahora una contrapropuesta para que se pueda aprobar la Ley en el recinto.

Allí, Julieta Corroza será la voz del gobierno neuquino. “Mi voto vale”, se la escuchó decir a la legisladora, frente a otro debate caliente que se dará, en este caso, en la Cámara Alta.