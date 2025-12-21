Neuquén Emprende de Navidad vive una edición espectacular: Misa Criolla y más propuestas para este domingo

Todo lo que necesitás saber de esta cita en Parque Jaime De Nevares, con espectáculos de Navidad y una agenda cultural para todos.

La Municipalidad de Neuquén desarrolla este fin de semana una de las propuestas centrales de la Capital Navideña con la edición especial de Neuquén Emprende de Navidad, una feria que reúne a 180 emprendedores y emprendedoras de distintos rubros y que se complementa con Confluencia de Sabores y una amplia agenda cultural. Las actividades se llevan adelante en el Parque Jaime de Nevares y continúan durante el domingo.

La feria navideña presenta una gran variedad de productos locales, elaborados íntegramente en la ciudad, con fuerte presencia de artesanías, indumentaria, diseño, juegos, propuestas para niñas y niños y gastronomía.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó la importancia de esta edición en el marco de la Capital Navideña, iniciativa que comenzó el 8 de diciembre. Remarcó que la propuesta se distingue tanto por la cantidad de emprendedores como por la calidad de los productos que se ofrecen.

Pasqualini puso especial énfasis en que “las dos salas de elaboración de la Municipalidad de Neuquén están presentes porque tenemos los emprendedores sin TACC que han pasado por la sala, y era una gran demanda. Entonces ahora las personas con celiaquía pueden llevar sus pan dulces”, expresó. En esa línea, destacó el trabajo en trazabilidad y calidad: “esto es Neuquén, es producto de Neuquén”.

Neuquén Emprende: todo para la familia y amigos

La funcionaria remarcó, además, que “Neuquén Emprende es familiar, la familia viene temprano, disfruta, después come acá, se lleva todos los productos. Hay calidad, hay buenos precios y trabajamos mucho el concepto de trazabilidad”, afirmó.

También señaló que la convocatoria trasciende los límites de la ciudad: “Esta propuesta no es solo para Neuquén capital. Se han volcado las ciudades cercanas, han venido a sacarse sus fotos y ahora están recorriendo Neuquén Emprende. Ese es el sentido, también ser motor económico en la ciudad”.

Cecilia Cinto, referente del programa, destacó el alcance de esta edición especial al señalar: “Estamos con 180 emprendedores, todos de diferentes rubros mostrando todos sus productos neuquinos muy felices, la verdad que venimos con una convocatoria gigante, una fiesta muy esperada”.

En relación con el proceso de selección y preparación de los emprendedores, Cinto explicó que “hace un mes ya se están preparando, concursaron más o menos 1200 emprendedores, pudimos sacar 180 y cada uno fue preparando ofertas especiales para Navidad”.

Además, subrayó que “es un producto neuquino único porque no hay nada de reventa”. En ese sentido, detalló que quienes recorren la feria pueden encontrar “desde maderas, artesanía, mucho manual, mucho textil que hace su ropa, ropa deportiva, remeras, buzos, bijuterías, para niños hay juegos, juegos de madera, lúdicos y mucha gastronomía también, junto con Confluencia de Sabores”.

Dentro de la agenda cultural, uno de los momentos destacados fue la presentación de la Misa Criolla, dirigida por el músico neuquino Naldo Labrín. Pasqualini señaló que es una presentación con 30 personas arriba del escenario, con la participación de solistas, instrumentistas y coros de la región: “Es un momento muy importante”.

La grilla para este domingo

La programación continuará el domingo en el Parque Jaime de Nevares con espectáculos infantiles y una grilla artística que incluirá al clown Facu Disturbio, la presentación de Sami acompañada por Agus Narambuena en guitarra y Nani Fernández Berzoni en voz, y el show de La Rockera, banda del Alto Valle con repertorio de rock nacional e internacional.

A las 22 está previsto el espectáculo aéreo “Navidad en las Estrellas”, a cargo de la compañía Eleve Danza, una propuesta que combina música, tecnología y puesta en escena, y el cierre musical con Influjo Estelar, banda tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta.

La agenda de la Capital Navideña se extenderá el lunes en el arbolito de Navidad, donde a las 20 se realizará el Pesebre Viviente, con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.

Esta programación forma parte de una propuesta integral que busca consolidar a Neuquén como punto de encuentro regional durante las fiestas, fortalecer el perfil turístico y generar movimiento económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios.