Atropelló a un puma en la ruta y posteó un relato conmovedor: "No tuve margen para hacer nada"

Un abogado y vecino de San Martín de los Andes compartió en redes el dramático momento en que un puma cruzó la ruta de noche. El debate sobre el hábitat.

La camioneta que atropelló al puma en una ruta de San Martín de los Andes.

Un posteo breve, escrito desde la conmoción y la tristeza, alcanzó para generar un fuerte impacto en la localidad de San Martín de los Andes y en las redes sociales, con el relato de un puma suelto en la ruta.

Un vecino y abogado de la ciudad relató en su cuenta de Instagram el momento en que, sin posibilidad de reacción, atropelló a un puma que cruzó la ruta de manera sorpresiva, a pocos kilómetros de llegar a destino.

El hecho ocurrió de noche en este último sábado. Según contó en una historia de Instagram, el animal saltó desde la banquina para cruzar la calzada y quedó suspendido en el aire apenas unos segundos. Quedó estupefacto ante la velocidad del animal, y poco pudo hacer para esquivarlo. Mucho más en la oscuridad profunda de la noche cordillerana.

“Lo vi en el aire, completamente estirado. Toda la fuerza y la belleza de un animal en movimiento, en un instante tan perfecto como inevitable”, describió en su relato, que rápidamente despertó empatía y debate en las redes sociales. Es algo que quizá, por más prevención, baja velocidad y cuidados, puede pasar.

Puma suelto relato Relato del vecino ante el drama de haber atropellado a un puma

“No tuve tiempo para frenar. No tuve margen para hacer nada”, expresó el vecino, y dejó claro que se trató de un episodio imposible de evitar. Enseguida comenzó a replicarse el posteo, y más allá de cualquier prejuicio, el mensaje denotó la tristeza del hecho.

Puma atropellado: un mensaje más allá de la tristeza

Lejos de justificarse, el posteo tiene consigo una tristeza profunda y por una reflexión que va más allá del accidente puntual en la ruta.

En su mensaje, el abogado vinculó lo ocurrido con el avance de la frontera productiva y el impacto humano sobre los ecosistemas, un tema de fuerte debate y preocupante en el mundo ecológico.

Avistaje de Pumas.jpg Los pumas tienen el hábitat natural en la cordillera de los Andes.

“La intensificación de los cultivos va corriendo los límites, achicando los territorios naturales y empujando a estos animales a migrar, a aparecer en lugares donde no tendrían que estar”, escribió, al señalar una problemática que se repite cada vez con mayor frecuencia en rutas de la Patagonia.

"No quise que fuera así"

“La imagen hoy me acompaña. No quise que fuera así”, cerró el relato, con una frase que resume el peso emocional que le dejó el hecho. El posteo generó cientos de reacciones y comentarios, muchos de ellos de apoyo; otros reclamando mayor conciencia ambiental y medidas para prevenir atropellamientos de fauna silvestre.

El episodio volvió a poner en agenda una realidad muy secundaria para muchos, que es la convivencia forzada entre el avance humano y la vida silvestre, y las consecuencias trágicas que muchas veces se dan en rutas que atraviesan territorios naturales cada vez más reducidos.

Al margen del debate, el vecino no sale de su tristeza por lo ocurrido en la noche de este último sábado.