Dieron con un neuquino que hacía "delivery" de droga por las calles de Chos Malal

La Policía dio con un hombre de la capital neuquina que hacía delivery de droga por Chos Malal y le secuestraron 100 dosis de cocaína . Se trata de un valor millonario en droga.

Según pudo saber LM Neuquén , todo inició tras detectar a un hombre sospechoso que se trasladaba en un Volkswagen Polo y que aparentemente se encontraba circulando por la localidad, presuntamente ofreciendo a la venta elementos robados. A raíz de una denuncia, se buscó ubicar al sindicado por la intersección de calles Santa Fe y Villegas , donde los efectivos procedieron a su identificación.

Se trataba de un hombre de 53 años con domicilio en Neuquén capital , quien mostró una actitud sospechosa y por ello se decidió proseguir a su palpado preventivo, durante el cual los efectivos no hallaron precisamente objetos de dudosa procedencia, pero sí otros elementos de interés.

droga chos malal

Puntualmente, encontraron en su poder tres bolsas pequeñas con un polvo blanco. Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Antinarcóticos Chos Malal.

El test orientativo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 1,90 gramos. Por disposición de la fiscal Natalia Rivera, se procedió al secuestro del vehículo y al traslado del demorado a la Comisaría 24. Asimismo, se ordenó constatar dónde se alojaba en la localidad y así se dio con un alquiler temporal en el barrio El Canalito, para donde se pidió una orden de allanamiento.

Durante la requisa, personal de la División Investigaciones Zona Norte logró secuestrar una bolsa con más de 100 envoltorios pequeños de nylon transparente con una sustancia blanca, que a posterior personal de la División Antinarcóticos Chos Malal, tras los test orientativos, confirmó que se trataba de dosis de cocaína, dando un peso total de 63 gramos y también otra bolsa con 26 gramos de marihuana sin fraccionar.

droga chos malal (2)

Asimismo, se dio con más de $200.000 en efectivo y un celular que será sometido a pericias informáticas.

Se estima que la droga estaba lista para ser comercializada por la localidad. A raíz de los hallazgos, el sospechoso quedó detenido por orden de la fiscalía, para ser llevado a una formulación de cargos.

Desbarataron otro kiosco narco en Cutral Co

También esta semana, puntualmente el día jueves, la División Antinarcóticos Cutral Co de la Policía llevó adelante una nueva diligencia de allanamiento en esa ciudad, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en el barrio General San Martín, ex 500 Viviendas, dentro de uno de los edificios que alberga varios departamentos. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos, recepcionadas a través del sitio web “Narcoweb” del Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, donde se advertía sobre la presunta comercialización de sustancias estupefacientes por parte de una pareja joven en el lugar.

kiosco narco cutral co

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, quien dispuso el inicio de las actuaciones investigativas. Tras menos de 10 días de tareas de investigación, se solicitó y obtuvo de la autoridad judicial correspondiente la orden de allanamiento para el domicilio en cuestión.

Como resultado de la medida judicial, se procedió al secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de drogas, teléfonos celulares, un sistema cerrado de cámaras de seguridad con su respectivo DVR, además de otros elementos de interés para la causa.

Durante el procedimiento se logró identificar a una mujer mayor de edad, quien resultó ser una de las personas investigadas. La misma fue notificada de la imputación penal y quedó en libertad supeditada, conforme lo dispuesto en la causa judicial.