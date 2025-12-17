"Pyme narco": arrastró a sus hijos a la venta de drogas y terminaron todos condenados

Fue desbaratada en octubre gracias al plan Intervención en Mercado de Drogas. El punto de comercialización estaba en calle Bahía Blanca.

Uno de los procedimientos contra el narcomenudeo que demandó un enorme despliegue en el presente año terminó con una contundente condena en contra de una mujer y sus dos hijos. El grupo familiar estaba bajo sospecha por el manejo de la venta de drogas en el sector sureste de esta capital y Antinarcóticos se ocupó de hacerles un seguimiento por más de tres meses. A partir de un informe de la Fiscalía de Narcocriminalidad , se avanzó con varios allanamientos y no solo se incautó una destacada cantidad de estupefacientes sino que también se secuestraron vehículos, dinero en efectivo y municiones.

Por pedido de la fiscal del caso María Eugenia Titanti y del asistente letrado Bruno Miciullo , se homologó un acuerdo pleno de procedimiento abreviado mediante el cual fueron condenadas María Vanessa Zamudio, Martín Alexis Mones Ruiz y Brian Aníbal Mones Ruiz por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y al encubrimiento de bienes de origen ilícito.

De acuerdo con la investigación, Zamudio organizó y dirigió la venta de drogas desde una vivienda ubicada en calle Bahía Blanca 55 , al menos entre marzo y octubre de 2025, con la colaboración de sus hijos Martín Alexis y Brian Aníbal Mones Ruiz, quienes actuaban bajo sus directivas. En ese lugar también se receptaban elementos robados como forma de pago. Durante los allanamientos y medidas de investigación, la fiscalía secuestró estupefacientes, dinero, un arma de fuego, bienes de procedencia ilícita y una moto adquirida con el producto de la actividad delictiva. Además, a uno de los hombres se le atribuyó la tenencia de cocaína y de un arma de fuego sin autorización legal, y a ambos, el encubrimiento por receptación dolosa agravada.

Las tres personas admitieron los hechos, renunciaron al juicio y aceptaron las penas propuestas por el MPF. Zamudio fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, al pago de una multa y declarada reincidente por contar con una condena previa por el mismo delito. En tanto, Martín Mones Ruiz y su hermano Brian recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional, con reglas de conducta que incluyen fijar domicilio fuera del inmueble utilizado para la venta de drogas, someterse al control judicial, realizar tareas comunitarias, retomar estudios y abstenerse del consumo de estupefacientes.

Anticiparon la demolición del kiosco narco

Como parte del acuerdo, el tribunal dispuso el decomiso del dinero y de los bienes vinculados al delito, la destrucción de la droga incautada, la restitución de los objetos robados recuperados y la prórroga de la clausura judicial del inmueble de calle Bahía Blanca 55, con el compromiso de su demolición para evitar la reiteración de los hechos.

Las tres personas condenadas fueron detenidas el pasado 11 de octubre, en el marco de la primera Intervención de Mercado de Drogas (IMD) desarrollada en la ciudad de Neuquén. En esa oportunidad, quedaron detenidas con prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, mientras se avanzaba con la investigación, aunque el caso se resolvió en aproximadamente la mitad de ese tiempo.

Acorralados

Durante el operativo policial de octubre pasado, Zamudio intentó escapar corriendo hacia el sector norte del barrio, mientras que sus hijos buscaron huir a bordo de un vehículo, pero fueron aprehendidos por personal policial.

Desde ese momento, el inmueble que se utilizaba para la venta de estupefacientes permanece clausurado judicialmente. En el acuerdo homologado este último martes en una audiencia dirigida por el juez Marco Lupica Cristo, se dispuso mantener la clausura hasta tanto se pueda avanzar con la demolición del domicilio, con el objetivo de evitar la reiteración de la actividad delictiva.