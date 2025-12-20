Ciencia y Vida La Mañana WiFi El truco más sencillo: cómo descubrir quién se conectó al wifi de mi casa

En este informe, te contamos todo sobre el truco más sencillo para descubrir si un intruso se conectó al wifi de nuestra casa.







Si nuestra conexión a Internet es más lenta de lo habitual, podría ocurrir que algún vecino esté usando nuestra señal wifi sin nuestro permiso. En este informe, te contamos todo sobre el truco más sencillo para descubrir si un intruso se conectó al wifi de nuestra casa. Si efectivamente así fuera, lo mejor será poner manos a la obra con el objetivo de mejorar la velocidad de nuestra conectividad así como también fortalecer la seguridad digital.

El sitio oficial de Movistar subraya que detectar y solucionar este problema puede mejorar significativamente nuestra experiencia de navegación. Cabe recordar que las redes wifi funcionan mediante la transmisión de ondas de radio en diversas frecuencias para brindar conectividad inalámbrica a redes y a internet a diversas velocidades. Típicamente se les agrupa en rangos de frecuencia de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. En general, mientras mayor es la frecuencia, mayores son las velocidades.

WiFi.jpg Si nuestra conexión a Internet es más lenta de lo habitual, podría ocurrir que algún vecino esté usando nuestra señal WiFi sin nuestro permiso. Para descubrir si alguien se conectó al wifi de nuestra casa, podemos apelar a dos trucos sencillos. Para ello, debemos recurrir a una aplicación especializada, disponible tanto para dispositivos móviles como así también para computadoras. Entre ellas podemos mencionar Fing -compatible con Android e iOS- y Wireless Network Watcher -para sistemas operativos Windows-.