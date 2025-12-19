Un extraño animal apareció en una playa argentina y sorprendió a los científicos

La aparición de este ejemplar generó conmoción y dejó datos clave para la investigación científica.

El zifio apareció varado en la costa de San Clemente del Tuyú y fue trasladado para su estudio por especialistas.

La aparición de un misterioso animal varado en la costa bonaerense llamó la atención de todos. El ejemplar, perteneciente a una de las familias de cetáceos más enigmáticas del planeta, y dio lugar a un operativo de rescate complejo, desarrollado en condiciones adversas y con un desenlace desfavorable.

El caso no solo generó conmoción por el resultado, sino también interés científico por la excepcionalidad del evento.

Se trata de un ejemplar de zifio , hallado en las playas de San Clemente del Tuyú. Según precisaron, integra un grupo poco conocido incluso para la comunidad científica.

Suelen vivir lejos de la costa, en aguas profundas, y pasan la mayor parte de su vida sumergidos. Por ese motivo, cada varamiento ofrece información valiosa sobre su biología, su estado sanitario y los riesgos que enfrentan en el océano.

Una extraña aparición

El ejemplar hallado en San Clemente del Tuyú correspondía a un macho juvenil de 4,32 metros de longitud y un peso estimado cercano a una tonelada.

Según datos aportados por la Fundación Mundo Marino, se trató de un episodio extremadamente infrecuente. Desde 1987, solo se registraron cuatro casos de varamientos vivos de esta especie en la región.

El aviso llegó cerca de las 19:30 del martes, lo que obligó a desplegar un operativo nocturno con limitaciones evidentes. Las condiciones del mar y la escasa visibilidad complicaron las tareas desde el primer momento. El animal mostraba signos claros de desorientación y un comportamiento que preocupó a los especialistas desde el inicio.

cetáceo2 El hallazgo en San Clemente del Tuyú permitió obtener datos poco frecuentes sobre una de las especies más enigmáticas del océano.

Durante varias horas, el equipo intentó acompañar al zifio para que lograra retomar mar abierto. Sin embargo, el cetáceo presentaba una natación circular persistente, regresando una y otra vez hacia la costa luego de superar la rompiente. Este patrón suele asociarse a cuadros de salud graves, con compromiso neurológico o respiratorio.

Antes de la suspensión, el zifio logró alejarse mar adentro, lo que generó una expectativa moderada entre los rescatistas. No obstante, durante el monitoreo realizado a la mañana siguiente, el animal fue encontrado sin vida en la misma zona del varamiento inicial.

Desde la Fundación Mundo Marino explicaron que, en este tipo de situaciones, la prioridad siempre es reducir el estrés del animal y evaluar de manera constante las condiciones del entorno. La decisión de interrumpir el operativo no resultó sencilla, pero respondió a criterios de seguridad y bienestar tanto para el equipo como para el cetáceo.

Qué revelaron los estudios posteriores

Tras el hallazgo del cuerpo, el ejemplar fue trasladado para realizar estudios junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. La necropsia arrojó resultados preliminares contundentes. El zifio padecía neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal, dos factores que habrían debilitado de forma severa su estado general.

Estas afecciones explican, en gran parte, el comportamiento errático observado durante el intento de rescate. En cetáceos de aguas profundas, cualquier alteración respiratoria representa un riesgo elevado, ya que su fisiología está adaptada a inmersiones extremas y prolongadas.