Reforma laboral: los 20 puntos más importantes del proyecto y lo que pasará con las vacaciones o aguinaldo
En este informe, te contamos cuáles son aquellos 20 puntos destacados del proyecto de ley sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional.
A modo preliminar, cabe señalar que toda reforma laboral que conlleve un recorte en el conjunto de los derechos de los trabajadores genera desconfianza. ¿De qué manera podrían verse afectados estos derechos? En este informe, te contamos cuáles son aquellos 20 puntos destacados del proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional.
Cabe recordar que, recientemente, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el mentado proyecto de reforma a la ley laboral, que desde luego incluye propuestas que contemplan modificaciones en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y también un blanqueo laboral. Este proyecto de ley será tratado en sesiones extraordinarias.
Reforma laboral
Los 20 puntos salientes del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei son los siguientes:
- Indemnizaciones por despido más bajas que las actuales, puesto que en el proyecto de ley se excluye al aguinaldo y a las vacaciones para su cálculo.
- La reforma propone además que los montos de las indemnizaciones dispuestas en juicios laborales se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. Actualmente, la actualización queda a consideración de cada juez.
- El proyecto plantea la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que les otorga a los empleadores la posibilidad de aportar el 3% del salario de sus trabajadores a una cuenta de inversiones destinada a ser utilizada para el pago de indemnizaciones.
- Vacaciones fraccionadas. La reforma propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo y autoriza a que las vacaciones de los empleados se fraccionen por un mínimo de 7 días.
- Si bien el proyecto mantiene el pago de las horas extra, le da una nueva opción al empleador para no pagarlas con la creación de un mecanismo de banco de horas, que permite que las horas extra trabajadas por un empleado se acumulen como una especie de saldo a favor del trabajador para ser compensadas en algún momento con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
- Se autoriza la posibilidad de que las empresas y sindicatos amplíen de mutuo acuerdo la jornada laboral hasta un máximo de 12 horas. Hoy, el tope es de 8 horas.
- Otras formas de pago y propinas. El proyecto de ley subraya que las empresas pueden incorporar componentes "retributivos dinámicos" por convenio o "decisión unilateral". Esto incluiría otros medios de pago y hasta el regreso de los conocidos "ticket canasta".
- Las asambleas de personal o congresos de delegados no pueden afectar el normal desarrollo de la empresa y deben contar con autorización del empleador. Aparte, el trabajador no cobrará por ese tiempo.
- Se amplía el concepto para el pago de ítems no remunerativos. Así, el proyecto de reforma laboral amplía el concepto de "beneficios sociales" (no dinerarios), a comedor, reintegros médicos, ropa de trabajo, útiles y capacitación.
- Actualmente, cualquier convenio colectivo de trabajo siempre prevalece sobre los convenios inferiores (por ejemplo el acordado en una empresa particular), salvo que éstos sean más favorables para el trabajador. En la propuesta del Gobierno Nacional se dispone que los convenios de ámbitos menores siempre serán superiores a los colectivos, aunque fueran menos beneficiosos para los empleados.
- En el proyecto de reforma, la presunción de la existencia de un contrato por prestación de servicios en dependencia no aplica si hay contrataciones de obras o servicios profesionales/de oficios, y se emitan los recibos o facturas y además el pago se realice mediante sistemas bancarios.
- La propuesta de ley establece que la retención de cuotas por parte de un gremio o sindicato deba tener autorización previa de los trabajadores.
- El proyecto limita las asambleas y la acción sindical: ejercer la función de delegado no podrá superar las 10 (diez) horas mensuales. Y la tutela sindical (protección contra despido) dependerá de que el elegido tenga no menos de 5% de los votos, mientras que los delegados suplentes tendrán estabilidad relativa.
- Las personas que cuenten con planes de asistencia social los mantendrán hasta por un año luego de haber iniciado una nueva relación laboral.
- Con el fin de promover el trabajo en blanco, el proyecto de ley propone crear un régimen de incentivos para las empresas que contraten a trabajadores en blanco. Esta medida, que tendrá un año de vigencia, establece que aquellos empleadores que contraten a personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos y aumenten la nómina de empleados, tendrán durante los primeros 4 años descuentos en el pago de las contribuciones patronales.
- Según el proyecto, los servicios trascendentales y esenciales: son aquellos que deberán garantizar un 75% de prestación como mínimo (entre ellos pueden mencionarse hospitales, transporte de medicamentos, servicios básicos y educación). O el 50% en el caso de los trascendentales (medicamentos, industria siderúrgica, alimenticia, bancaria, entre otras).
- El proyecto también permite que los sueldos puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional.
- También habilita a los trabajadores a recibir el pago en billeteras virtuales.
- El proyecto baja contribuciones que pagan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
- El proyecto de reforma laboral excluye al régimen de la Administración Pública, personal de casas particulares (servicio doméstico) y trabajadores agrarios, además de contrataciones de obra, servicios, agencias y trabajadores independientes de plataformas digitales.
