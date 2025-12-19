País La Mañana reforma laboral Reforma laboral: los 20 puntos más importantes del proyecto y lo que pasará con las vacaciones o aguinaldo

A modo preliminar, cabe señalar que toda reforma laboral que conlleve un recorte en el conjunto de los derechos de los trabajadores genera desconfianza. ¿De qué manera podrían verse afectados estos derechos? En este informe, te contamos cuáles son aquellos 20 puntos destacados del proyecto de ley que impulsa el Gobierno Nacional.

Cabe recordar que, recientemente, el presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el mentado proyecto de reforma a la ley laboral, que desde luego incluye propuestas que contemplan modificaciones en las relaciones de trabajo, el vínculo con los sindicatos y también un blanqueo laboral. Este proyecto de ley será tratado en sesiones extraordinarias.

congreso sesiones extraordinarias El presidente Javier Milei envió al Congreso de la Nación el mentado proyecto de reforma a la ley laboral. Reforma laboral Los 20 puntos salientes del proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei son los siguientes: