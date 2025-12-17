Milei volvió al streaming del "Gordo Dan": le puso fecha a la Inflación Cero y habló de una posible reelección

En una entrevista en el canal libertario Carajo, el Presidente cuestionó a economistas, reivindicó el apoyo de Trump y anticipó sus expectativas para 2027.

En paralelo al debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei volvió a participar del streaming libertario Carajo, conducido por Daniel Parisini —conocido como el “Gordo Dan” —, donde defendió su gestión económica, criticó con dureza a los economistas que cuestionan sus políticas y anticipó una fuerte baja de la inflación para los próximos meses.

" Para mitad del año que viene o cerca de agosto, la inflación va a converger a 0 y algo… seguro va a empezar con 0. Es lo que estamos viendo ", afirmó Milei en uno de los momentos más comentados de la entrevista, realizada en el estudio ubicado en Cabrera al 5500, en el barrio porteño de Palermo.

El mandatario fue recibido por decenas de simpatizantes, varios de ellos con banderas argentinas y remeras bordó con la imagen del león. Incluso se repartieron volantes con una nueva canción de campaña inspirada en el tema “Muriendo de plena” de Rubén Rada. “ En 2027 votalo al León, que lloren los kukas por la reelección ”, decía uno de los versos coreados en las inmediaciones.

"Para mitad del año que viene, la inflación seguro va a empezar con CERO"



Lo CARTEADO que tenes que estar para asegurar eso. Enorme el Javo. pic.twitter.com/XZFoiv2k8T — Carajo (@CarajoStream) December 18, 2025

La posibilidad de reelección

Durante la entrevista, Milei apuntó contra algunos sectores del establishment económico y mediático. “No supieron ver el riesgo kuka. Amenazaban con romper todo si perdíamos en provincia de Buenos Aires”, señaló, en alusión a la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. Según el Presidente, parte del mundo financiero reaccionó “de forma deshonesta” frente a ese resultado.

También se refirió al respaldo que recibió en el tramo final de la campaña legislativa. “El rol de Trump y de Bessent fue muy importante. Cuando los socios de la casta querían que todo reventara, ese respaldo ayudó a que la gente entendiera quién estaba mintiendo”, expresó, en alusión al expresidente estadounidense y al secretario del Tesoro de ese país.

Al hablar sobre su futuro político, Milei deslizó nuevamente su interés en ser reelecto: “Mi mandato tiene reglas claras: cuatro u ocho años”.

"Serán 4 años serán 8 pero el día que yo dejo la función desaparezco"



Duele. pic.twitter.com/zpFSnOlGxu — Carajo (@CarajoStream) December 18, 2025

Mensaje a la interna

El jefe de Estado ingresó al estudio con su ya característico mameluco de YPF, el mismo que —según contó— llevó puesto durante su reciente viaje a Noruega. “YPF me regaló 14 mamelucos, uso dos por día. Me cambio por los pelos (de los perros)”, bromeó durante la charla. También se refirió a sus rutinas personales y destacó que “optimiza el proceso de alimentación” para aprovechar su tiempo al máximo.

En su intervención, Milei volvió a recurrir a expresiones que marcaron su discurso inicial, aunque con un tono más moderado que en sus primeras apariciones. Ya no usó insultos directos, pero dejó entrever su distancia con “los econochantas, los mandriles y los periodistas mandrilizados”.

El regreso al streaming libertario también tuvo una lectura hacia adentro de la coalición oficialista. La movilización convocada por Las Fuerzas del Cielo funcionó como una señal de fuerza hacia otros espacios del oficialismo, especialmente el sector referenciado en Karina Milei, que desde la victoria legislativa del 26 de octubre concentra el armado político y la estrategia territorial de cara a 2027.