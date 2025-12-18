La CGT fue al Senado a debatir la Reforma Laboral: aseguran que es "inconstitucional"

Los dirigentes de la central obrera cuestionaron el impacto sobre los los trabajadores y denunciaron un tratamiento exprés del proyecto.

En el cierre de la primera jornada de debate en comisiones del Senado , la Confederación General del Trabajo (CGT) expuso su rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, al que calificó como “inconstitucional” y regresivo para los derechos de los trabajadores.

Durante su intervención ante las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, el dirigente del Sindicato del Seguro y miembro del triunvirato de conducción de la CGT, Jorge Sola , advirtió que “ tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley porque va en contra de la parte más débil, que es el trabajador ”. Y agregó: “ La Constitución dice que debe protegerse a la parte más débil, al que se lo pone en pie de igualdad con el empleador ”.

La exposición de la central obrera se dio pocas horas antes de la movilización convocada por la CGT a la Plaza de Mayo, en protesta contra la iniciativa que forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo. Participaron también los otros dos integrantes del triunvirato, Octavio Arguello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio).

JORGE SOLA CGT EN EL SENADO Jorge Sola, triunviro de la CGT.

Críticas al procedimiento y al contenido

Los dirigentes sindicales cuestionaron además el ritmo acelerado que le imprimió el oficialismo al tratamiento legislativo del proyecto. “No se puede votar una ley que corrige más de cien artículos en un debate exprés como lo quiere el Ejecutivo, llevándolo de una manera tan inmediata”, planteó Arguello. La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y principal impulsora del tratamiento, escuchó la exposición desde la primera fila.

Arguello advirtió que “no se genera más trabajo quitando derechos” y remarcó que la reforma “deja a los trabajadores a merced del sector patronal”, en un contexto de creciente informalidad y conflictividad laboral.

Por su parte, Sola adelantó que la CGT elaboró un trabajo con más de 100 observaciones al régimen laboral vigente, que fue puesto a disposición del Senado. “Las leyes tienen que ir para adelante, consiguiendo mejores derechos colectivos para las asociaciones gremiales”, dijo el dirigente, y subrayó que “el proyecto va en sentido contrario”.

OCTAVIO ARGUELLO CGT EN EL SENADO Octavio Arguello, triunviro de la CGT.

Rechazo al retroceso en derechos laborales

Uno de los puntos centrales del planteo sindical se centró en la afectación del principio de progresividad consagrado en los convenios internacionales del trabajo. Sola argumentó que el proyecto vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los tratados con jerarquía constitucional al debilitar el rol del trabajador frente al empleador y al eliminar derechos previamente adquiridos.

Además de los representantes de la CGT, participó del debate el diputado nacional Hugo Yasky, referente de la CTA, quien también cuestionó el alcance de la reforma y su posible impacto en las condiciones laborales.

La CGT anticipó que continuará con su plan de acción para intentar frenar el avance del proyecto en el Senado. La conducción de la central obrera remarcó que el tratamiento en comisiones no puede llevarse adelante “entre gallos y medianoche”, y exigió una discusión amplia y transparente.

El oficialismo, por su parte, busca avanzar con la aprobación antes de fin de año, en el marco de las sesiones extraordinarias. La iniciativa, promovida por el Ejecutivo y respaldada por bloques aliados, incluye modificaciones en regímenes indemnizatorios, convenios colectivos y mecanismos de contratación, entre otros puntos clave para el modelo económico del presidente Javier Milei.