ATEN ratificó su apoyo a la oferta salarial 2026: una por una, cómo votaron las seccionales

La aceptación de la propuesta salarial del gobierno de Neuquén por parte de ATEN dejó otra vez un territorio sindical dividido, más allá de que prendió fuerte la propuesta dele IPC anualizado. Hay una grieta histórica entre la conducción provincial, mucho más negociadora del TEP (Trabajadores Por la Educación Popular) y algunas seccionales combativas de la Multiocolor .

Con 2.520 votos a favor del TEP contra 1.449 de la Multicolor , una diferencia de 1.071 sufragios , el gremio docente resolvió dar por terminado el conflicto, pese al fuerte rechazo expresado en la capital y otras localidades del interior de la provincia de Neuquén. El plenario de secretarios generales terminó de aprobar después del mediodía de este jueves los resultados. El 64% de los asambleístas votó la aceptó mientras que el 36% optó por el rechazo.

El respaldo mayoritario a la aceptación de la oferta oficial se construyó en el interior de la provincia. En Chos Malal , el TEP obtuvo un triunfo contundente con 355 votos contra 10 de la Multicolor. Una diferencia similar se registró en Cutral Co, donde la conducción provincial cosechó 316 votos frente a 42. También hubo amplias mayorías en Villa La Angostura (242 a 3),

En tanto que en Las Lajas el resultado fue de 228 a 1, Centenario 179 a 55, Rincón de los Sauces 134 a 7, Aluminé 116 a 8 y Loncopué 111 a 4. Además del voto de jubilados provinciales, que acompañó de manera unánime al TEP con 108 votos a cero.

En otras seccionales, el resultado fue más ajustado pero igualmente favorable a la conducción provincial. En Zapala, el TEP se impuso por 53 votos contra 49, mientras que en Andacollo ganó por 51 a 33. También logró mayoría en Añelo (123 a 11), Las Coloradas (26 a 0), El Huecú (44 a 2) y Piedra del Águila (77 a 1), consolidando un escenario favorable a la aceptación del acuerdo con el Ejecutivo provincial.

Un rechazo de ATEN Capital que no alcanzó

El rechazo más fuerte se concentró en la seccional Capital, donde la Multicolor se impuso con 775 votos frente a 204 del TEP, convirtiéndose en el principal bastión opositor a la propuesta salarial. A ese resultado se sumaron victorias opositoras en Plottier (149 a 54), Senillosa (77 a 1), San Patricio del Chañar (35 a 9), Junín de los Andes (66 a 55), San Martín de los Andes (90 a 24) y Picún Leufú (31 a 10). Acá si hay un mapa un poco más fragmentado en cuento a la distribución de los votos ente el oficialismo y la oposición.

Más allá del resultado numérico, la votación dejó varios interrogantes, críticas y una reclamo desde ATEN Capital sobre irregularidades en el proceso de definición. En este sentido, cuestionaron la validez de encuestas por escuela y mecanismos no presenciales. Al tiempo que acusaron a la conducción provincial de desconocer las asambleas presenciales como órgano máximo de decisión sindical.

El voto de jubilados provinciales se hizo vía Zoom, algo criticado por la Multicolor, que acompañó de manera unánime al TEP con 108 votos a 0.

Pese a las críticas, el TEP dio por cerrada la discusión salarial y confirmó la aceptación de la propuesta del gobierno de Rolando Figueroa. El resultado, sin embargo, dejó una fuerte disputa interna en ATEN, con una conducción que se apoya en el interior de la provincia y una oposición que mantiene peso político en la capital y otras seccionales.

Aprobación del plenario: ATEN en alerta y movilización

Desde este jueves a las 9, en la ciudad de Cutral Có, el Plenario de Secretarios Generales convocado por la Comisión Directiva Provincial que reunió las seccionales de toda la provincia. Estuvo encabezado por la secretaria General, Fany Mansilla.

El Plenario sesionó en el marco del Paro Provincial contra la reforma laboral, previsional y educacional impulsado por el gobierno nacional y que fue ratificado por unanimidad ante el brutal ataque a la clase trabajadora que estos proyectos implican. Aten se declara en Estado de Alerta y movilización.

"Desde cada seccional se garantizó de manera situada la máxima participación de los trabajadores de la educación para analizar la propuesta, contextualizando cada realidad desde las seccionales -sobre todos aquellas que poseen escuelas que se encuentran en territorios muy distantes entre sí. Todos fueron poniendo en valor diferentes puntos del acta y planteando temas pendientes de acuerdo a las diferentes realidades", se indicó desde el gremio docente.

"Las seccionales analizaron el contexto nacional y provincial, la defensa de las conquistas de derechos que contiene el acuerdo y se puso de manifiesto mayoritariamente que se rompió el techo salarial que quería imponer el gobierno nacional y la defensa del régimen de licencias y franquicias de todos los docentes", se indicó.

Desde ATEN dijeron que "un párrafo aparte merece la enorme participación de más de 4000 compañeros en las enormes asambleas de toda la provincia".