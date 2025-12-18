Cómo atraer amor, dinero y viajes: todos los rituales para hacer en Navidad y Año Nuevo

Los rituales son un lenguaje común que se repite cada Navidad. Son pequeñas acciones que convierten la medianoche en un momento especial, donde la tradición y el deseo de un futuro mejor se encuentran.

Con la llegada de la medianoche, la Navidad se inaugura con una secuencia de rituales que se repiten año tras año en muchos hogares. Desde el brindis y los abrazos hasta pequeñas cábalas de la suerte , cada gesto encierra un significado que trasciende lo festivo y refuerza los vínculos, la esperanza y la memoria compartida.

El brindis de medianoche es el gesto que inaugura la Navidad. Se realiza apenas cambia el día y representa el deseo colectivo de salud, unión y buenos augurios. Tradicionalmente se utiliza sidra o champagne, bebidas asociadas a la celebración y la abundancia, y el choque de copas simboliza compartir lo bueno que está por venir.

Los abrazos y los saludos familiares: luego del brindis llegan los abrazos, besos y mensajes de “Feliz Navidad”. Es un ritual emocional que refuerza los vínculos y funciona como un cierre simbólico del año compartido. Para muchas personas, también es el momento de recordar a quienes ya no están y honrar su memoria con un pensamiento o una dedicatoria íntima.

Pedir deseos en silencio: una de las costumbres más personales es pedir un deseo justo a las 00. Algunos lo hacen mentalmente durante el brindis, otros al mirar el cielo o al cerrar los ojos. La tradición indica que ese pedido debe ser secreto para que se cumpla, y suele estar relacionado con salud, amor o proyectos personales.

-Usar ropa interior roja: una de las cábalas más populares es estrenar ropa interior roja. Según la tradición, este color está asociado a la pasión, la energía y la protección, y se cree que atrae el amor y la buena suerte para el año siguiente. Aunque su origen es antiguo, sigue vigente como un gesto simbólico que muchos cumplen casi sin pensarlo.

-Salir a la vereda o mirar el cielo: otra costumbre muy arraigada es salir unos minutos afuera para “recibir” la Navidad, saludar a los vecinos o mirar los fuegos artificiales. Este gesto marca el paso de un ciclo a otro y genera una sensación de comunidad que trasciende lo individual.

-Guardar dinero como símbolo de prosperidad: algunas personas colocan billetes en los bolsillos, debajo del plato o dentro de la billetera a las 00. La creencia indica que ese gesto ayuda a atraer estabilidad económica y abundancia durante el año que comienza.

Estos rituales funcionan como un lenguaje común que se repite cada Navidad. Son pequeñas acciones que convierten la medianoche en un momento especial y cargado de sentido, donde la tradición y el deseo de un futuro mejor se encuentran.

Cómo atraer dinero, viajes y buena energía en Navidad y Año Nuevo

En la previa de las fiestas, te contamos cuáles son las 5 cosas que no pueden faltar en tu Nochebuena y Año Nuevo si querés arrancar el 2025 con el pie derecho.

El anillo de oro en la copa

Uno de los rituales más conocidos y practicados en la Argentina es colocar un anillo de oro dentro de la copa de brindis. La creencia dice que, al hacerlo y beber el primer sorbo del año, se atrae prosperidad y dinero para los próximos doce meses. El anillo debe ser de oro y, preferentemente, propio o de alguien muy querido.

Dar la vuelta a la manzana

Si tu sueño es conocer nuevos destinos, este ritual es para vos. Apenas den las doce, salí a dar la vuelta a la manzana con una valija (puede ser real o simbólica). Según la tradición, este gesto ayuda a manifestar viajes y aventuras para el año que arranca. Muchos aseguran que funciona.

Billete en el zapato

Para quienes buscan atraer abundancia y prosperidad, hay un truco sencillo: poner un billete dentro de la zapatilla o zapato antes del brindis. La idea es que el dinero “camine” con vos durante el inicio del año, abriendo el camino a nuevas oportunidades económicas.

No te estreses

Más allá de los rituales materiales, el estado de ánimo también juega un papel fundamental. Evitar el estrés y los pensamientos negativos es esencial, ya que, según la creencia popular, el mal humor y las preocupaciones atraen malas energías y bloquean los deseos. La recomendación es disfrutar, relajarse y dejar que la buena onda fluya.

Pensamientos positivos y gratitud

Aunque no siempre se menciona, agradecer lo vivido y pensar en positivo es el mejor cierre para cualquier ritual de fin de año. Tomate un momento para repasar lo bueno, soltar lo que no suma y proyectar tus deseos con fe.

Las fiestas son el momento perfecto para renovar energías y apostar a un año mejor.