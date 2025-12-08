El pinito de Navidad se enciende en Neuquén: a qué hora y cómo siguen las actividades

De cara a las Fiestas, desde la Municipalidad de Neuquén anticipan un movimiento comercial de 75 mil millones de pesos y nuevos puestos de trabajo.

La llegada de diciembre transforma a Neuquén en una verdadera capital de la Navidad , una iniciativa que no solo llena de magia las calles, sino que también impulsa de manera significativa la economía local. Esta noche, se encenderá el pinito en el monumento a San Martín.

Desde la Municipalidad de Neuquén anticipan que el movimiento comercial de la época será muy importante y que generará nuevos puestos de trabajo. Así lo afirmó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, quien destacó el impacto positivo que la agenda navideña tiene en los comercios y emprendedores de la ciudad.

“Este mes, cada propuesta y cada actividad están pensadas para fortalecer el entramado productivo neuquino. La Navidad no solo es una celebración familiar, sino una oportunidad para que nuestros negocios crezcan y se consoliden”, sostuvo Schpoliansky.

Se espera que el movimiento comercial llegue a los 75 mil millones

“Tiene que ver -explicó- con mayores ventas de los comercios en los rubros gastronómico y hotelero, pues la gente que nos visita consume en la ciudad y asiste a espectáculos musicales y teatrales, a las ferias y a food trucks, restoranes y confiterías, que van a vender más. Se generará todo un movimiento económico que estimamos será del orden de los 75 mil millones de pesos”.

“Y se generarán seguramente también puestos nuevos de trabajo, porque en esos días los comercios van a emplear nuevas personas, lo mismo que los hoteles para reforzar la actividad y garantizar tareas eventuales”, sumó.

La programación de los eventos de la Municipalidad de Neuquén para las fiestas

La programación iniciará este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, a las 21. No fue casual la elección de la jornada: es feriado y facilita la participación de los neuquinos en este lanzamiento. “Será un momento especial el encendido de las luces del arbolito en el Monumento a San Martín acompañado de la actuación coral de tres agrupaciones”, recordó el funcionario.

Continuará el sábado y el domingo siguientes en el Parque Jaime de Nevares con una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores para acompañar el espíritu navideño. El 13 a las 21.30 se disfrutará de la presentación de la Misa Criolla y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén en un espacio festivo con luces, música, productos regionales y gastronomía.

Schpoliansky anticipó que, a través de la cooperativa eléctrica CALF, se otorgará un premio a la mejor vidriera navideña reconociendo de este modo al comercio que decore sus escaparates con motivos festivos para atraer clientes, embellecer la ciudad y promueva el espíritu navideño.

La agenda continuará el 18 de diciembre con un sorteo navideño organizado por la Municipalidad entre los niños de todos los barrios de Neuquén y para el sábado 20 está previsto que 3000 chicos participen con sus familias de la corrida Navidad Kids. El domingo 21, a pocos días de la llegada de la Navidad, habrá un imponente Pesebre Viviente “y el 23 viene una gran sorpresa” que no quiso develar.

“Es la primera vez que impulsamos esta iniciativa que, como ya dijo el intendente Mariano Gaido, es habitual en grandes capitales del mundo y que, estamos convencidos, fomenta al comercio local y al turismo”, expresó.

La articulación entre el sector público y privado de cara a las fiestas

El secretario municipal puntualizó que el trabajo conjunto entre el sector público y privado genera un efecto multiplicador en la economía regional: “La organización de ferias, sorteos y eventos invita a la ciudadanía a consumir y compartir en la ciudad, lo cual se traduce en un mayor movimiento comercial”.

Aludía a que la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica del Neuquén (AEHGN) colaborará con una semana de platos navideños, algunos con descuentos y otros con beneficios adicionales, como un regalo. Y que la hotelería se sumará con descuentos durante los fines de semana de las fiestas.

Mencionó, además, el aporte del gobierno provincial y de la Fundación del BPN a través de la presentación popular de la Sinfónica, y la sinergia lograda entre representantes del Obispado, evangélicos cristianos, mormones y adventistas que estarán presentes en este evento.

“Desde el municipio brindamos acompañamiento y asesoramiento a los comerciantes para que puedan aprovechar al máximo este mes, decorando sus vidrieras y sumándose a la agenda de actividades”, explicó Schpoliansky.

Schpoliansky remarcó que el espíritu navideño es motor de innovación y creatividad para los negocios locales y que este año se apuesta a superar las expectativas, consolidando a Neuquén como un destino elegido por vecinos y turistas.

“La Navidad representa un desafío y una oportunidad. Apostamos a que todos los actores económicos se vean beneficiados y a que la ciudad siga creciendo en unidad y compromiso”, concluyó el funcionario.