Lunes con alerta por tormenta en Neuquén: qué zonas afectará

Se espera que impacte en varios sectores de la provincia hacia la noche de este lunes. El pronóstico para la semana.

El SMN elevó un alerta meteorológico por tormentas para este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó una alerta amarilla por tormentas , que afectará a Neuquén durante la noche de este lunes. En la capital, se espera actividad eléctrica para el martes.

Los sectores afectados serán el centro y noroeste de la provincia. Puntualmente, quedará bajo alerta toda la franja cordillerana desde el centro hasta el norte, extendiéndose desde Aluminé hasta el límite con Mendoza. También estarán afectados el este de Loncopué; este de Picunches; este de Ñorquín; oeste de Añelo; oeste de Pehuenches; sur de Chos Malal; y sur de Minas.

Según el organismo dependiente del ministerio de Defensa, "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Tormentas neuquen

Respecto a las lluvias, agregaron que "se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente".

Cómo estará el clima en Neuquén capital

Este lunes 8, la temperatura en Neuquén llegará a los 36°C y descenderá tan solo hasta los 19°C, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El cielo comenzará mayormente despejado y conforme avance la jornada ira volviéndose más inestable. Sobre la noche, la probabilidad de precipitaciones llegará a 40%, según el SMN. El viento llegará a ráfagas de 60 km/h.

AIC informó, además, que el índice ultravioleta estará peligrosamente alto a partir del mediodía hasta la tarde. Recomendaron utilizar anteojos de sol, resguardarse de la exposición directa, utilizar sombreros amplios y protector solar de factor 30 o superior.

El martes 9, se esperan temperaturas de hasta 35°C e inestabilidad durante toda la jornada, entre 10 y 40% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde pronosticaron actividad eléctrica y ráfagas de hasta 50 km/h.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Para el miércoles 10, se anticipan condiciones similares a las del lunes. 36°C de máxima, mínima de 14°C y cielo mayormente despejado y, hacia la noche, se espera clima inestable.

El jueves 11, la temperatura llegará hasta los 32°C y se espera "sol radiante", según AIC. Durente la noche se nublará parcialmente. En, cuanto al viento, AIC anunció ráfagas durante la noche de hasta 65 km/h.

Para el viernes 12, AIC pronostica una baja en las temperaturas. Las máximas llegarán a 28°C y descenderán a 8°C durante la noche. Los vientos serán de moderados a fuertes durante todo el día, manteniéndose en un promedio de 53 km/h. Las ráfagas llegarán hasta 70 km/h.

Recomendaciones del SMN para la tormenta

El SMN difunde en su página oficial una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes durante un alerta meteorológico por tormentas. En el caso de alerta amarilla listaron: