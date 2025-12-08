Múltiples choques en el finde largo: borrachos, un ciclista abajo de un camión y un desbarranco

Se registraron tres graves choques en distintas rutas. Aunque no hubo que lamentar víctimas fatales, Emergencias advirtió el peligro del alcohol al volante.

El fin de semana largo comenzó con una serie de siniestros viales en distintas rutas de Neuquén que obligaron a la intervención de los equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos. Solo en la primera jornada se registraron tres choques de consideración, con heridos asistidos en Plottier, Neuquén y Aluminé.

Uno de los hechos que podría haber terminado en tragedia ocurrió este sábado por la mañana sobre Avenida Mosconi y San Salvador , en las inmediaciones del Hotel Nuevo Caminante. Cerca de las 11:30, las autoridades recibieron el aviso y se dirigieron rápidamente al lugar donde un ciclista había terminado abajo de un camión, a centímetros de haber sido aplastado por las ruedas.

El siniestro se produjo cuando la Amarok impactó de atrás al camión en la ex Ruta 22. El golpe provocó que el conductor del rodado mayor perdiera la estabilidad y comenzara a realizar maniobras de zigzag sobre la cinta asfáltica.

Ciclista abajo camion mosconi

Incluso, en medio de esos intentos por recuperar el control, el camión llegó a invadir el carril contrario —la mano en dirección a Plottier—. Cuando finalmente logró estabilizarlo, el camionero dirigió el vehículo hacia el guardarraíl. En ese movimiento, terminó embistiendo al ciclista, quien quedó tendido sobre el declive sur de Avenida Mosconi.

El hombre sufrió múltiples heridas, pero se encuentra fuera de peligro. “Pudimos determinar en el lugar que el conductor de la Amarok no tenía ningún tipo de documentación y que el test de alcoholemia arrojó 1,92 gramos por litro”, detalló el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con LM Neuquén.

ciclista camion mosconi

Turistas embestidas por un borracho al volante

El sábado cerca de la madrugada, dos mujeres oriundas de Mar del Plata que viajaban hacia la cordillera fueron sorprendidas por un choque desde atrás sobre la Ruta 22, a la altura de China Muerta.

Desde la Secretaría de Emergencias informaron que el auto en el que circulaban fue embestido por otro conductor que, según confirmaron desde la Secretaría, dio alcoholemia positiva, aunque no especificaron en qué nivel.

Las turistas fueron trasladadas al Hospital de Plottier para su evaluación y permanecen fuera de peligro. Por su parte el personal de Emergencias también continúa acompañándolas incluso en las gestiones para reorganizar su regreso a su ciudad de origen.

choque china muerta

Desbarranco en la Ruta 46 en Aluminé

El tercer incidente se produjo en la Ruta 46, en dirección a Aluminé cuando una conductora que viajaba en una Ford Eco Sport perdió el control del vehículo y terminó cayendo hacia un precipicio. Los tres ocupantes fueron rescatados y asistidos en el lugar, y se confirmó que todos se encuentran fuera de peligro.

Los equipos de respuesta trabajaron en cada incidente, brindando asistencia pre hospitalaria, ordenamiento del tránsito y acompañamiento a las personas involucradas, garantizando una atención rápida y coordinada.

El área encargada de identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar a la población en situaciones de emergencia, califica los episodios donde hay choques producidos por automovilistas alcoholizados como un "grave siniestro vial" que obliga a reflexionar sobre las consecuencias: "manejar bajo los efectos del alcohol no es un accidente: es una decisión que pone en riesgo tu vida y la de los demás.