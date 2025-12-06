El milagro en Avenida Mosconi: manejaba borracho, chocó contra un camión y un ciclista se salvó de milagro

El choque se produjo en cercanías a un hotel ubicado sobre la ex Ruta 22. Todos los protagonistas iban en el mismo sentido. El conductor tiene 22 años.

La tensa situación por rescatar al ciclista que quedó abajo del camión en Avenida Mosconi

Una imprudencia terminó en milagro cuando una camioneta que circulaba por la ex Ruta 22 chocó por detrás a un camión, que a su vez embistió a un ciclista . El hombre sufrió múltiples heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

El accidente tuvo lugar este sábado por la mañana, sobre Avenida Mosconi y San Salvador, en las inmediaciones del Hotel Nuevo Caminante. Cerca de las 11:30, las autoridades recibieron el aviso y se dirigieron rápidamente al lugar.

El siniestro tuvo como protagonistas a tres vehículos: una Volkswagen Amarok modelo V6, conducida por un joven de 22 años; un camión Mercedes Benz Accelo 815 destinado al transporte de sustancias alimenticias; y una bicicleta . Todos ellos circulaban en dirección oeste-este.

Según informó el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, en diálogo con LM Neuquén, el siniestro se produjo cuando la Amarok impactó de atrás al camión. El golpe provocó que el conductor del rodado mayor perdiera la estabilidad y comenzara a realizar maniobras de zigzag sobre la cinta asfáltica.

Incluso, en medio de esos intentos por recuperar el control, el camión llegó a invadir el carril contrario —la mano en dirección a Plottier—. Cuando finalmente logró estabilizarlo, el camionero dirigió el vehículo hacia el guardarraíl. En ese movimiento, terminó embistiendo al ciclista, quien quedó tendido sobre el declive sur de Avenida Mosconi.

choque amarok camion ciclista

"Quedó prácticamente bajo el camión", indicó Encina, quien destacó que, afortunadamente, el rodado mayor fue contenido por el guardarrail, los árboles y un poste, lo que permitió que se detuviera y “no se produjera un mal mayor”.

Esto provocó lesiones en el ciclista, tanto en los miembros superiores como en los inferiores y debió ser trasladado inmediatamente al hospital Castro Rendón para una atención más completa.

“Estamos a la espera de recibir el informe médico, pero la persona estaría fuera de peligro y presentaría al menos una fractura, aparentemente en un brazo”, precisó el Comisario, quien aclaró que el ciclista fue el único herido de consideración ya que el resto de los involucrados no presentó lesiones.

Manejaba borracho y sin papeles

Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que el conductor de la camioneta circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre, un factor que habría sido determinante en el origen del siniestro.

“Pudimos determinar en el lugar que el conductor de la Amarok no tenía ningún tipo de documentación y que el test de alcoholemia arrojó 1,92 gramos por litro”, detalló Encina. A raíz de esta situación, la camioneta fue secuestrada.

CHOQUE RUTA 22

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor por parte de la División de Accidentología Vial. Además, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso la demora del conductor, quien continua demorado.

Paralelamente, se labraron las infracciones correspondientes por alcoholemia positiva y por carecer de todo tipo de documentación. Hasta el momento, se desconoce quién es el propietario de la camioneta y se encuentra bajo investigación policial.