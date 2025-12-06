Brutal choque entre una camioneta y un camión en Ruta 22: heridos y complicaciones en el tránsito

El siniestro se produjo esta mañana en el tramo entre Neuquén y Plottier. Dos ciclistas también resultaron afectados.

Un fuerte choque entre una camioneta y un camión repartidor se registró este sábado por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Neuquén capital con Plottier, a la altura del hotel Howard Johnson .

El accidente ocurrió durante las primeras horas del día y generó demoras en el tránsito, mientras trabajaban en la zona ambulancias del sistema de emergencias y personal de la Policía del Neuquén.

Según indicaron testigos, en el siniestro también se vieron involucrados dos ciclistas que transitaban por el sector. Aunque no se reportaron víctimas fatales, varias personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas en el lugar.

CHOQUE RUTA 22-2 El camión repartidor a la vera de la Ruta 22.

Las causas del accidente todavía se encuentran bajo investigación, aunque testigos señalaron la posibilidad de que uno de los conductores haya estado bajo efectos del alcohol. Esta versión no fue confirmada oficialmente.

Por el incidente, el tránsito en la zona se mantuvo parcialmente restringido durante varios minutos mientras se realizaban las pericias y las tareas de limpieza y remoción de los vehículos siniestrados.

Choque fatal en Ruta 22: murió un chofer de colectivo tras chocar contra un camión

Un grave siniestro vial ocurrió este mismo sábado en el kilómetro 732 de la Ruta 22, en cercanías del acceso a Médanos (a unos 50 km de Bahía Blanca), dejó como saldo la muerte del chofer del colectivo de larga distancia oriundo de Allen y decenas de pasajeros con golpes leves.

El episodio se registró minutos después de las 6 de la mañana de este sábado, en un tramo donde, según el parte oficial, la visibilidad era prácticamente nula debido a una espesa cortina de humo producto de un incendio desarrollado en las últimas horas.

El fuego se habría iniciado tras la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5, lo que generó un foco que durante la madrugada aún afectaba la zona y complicaba las condiciones de circulación.

Recién a partir de entonces se confirmó que la víctima fatal fue el chofer del micro de Vía Tac, de 50 años, oriundo de la localidad rionegrina de Allen. La unidad, que finalizaba su recorrido en Bahía Blanca, viajaba con 50 pasajeros a bordo y todos ellos sufrieron lesiones leves.

via tac cho muerto allen

De acuerdo con la información oficial, el colectivo de la empresa Vía Tac embistió desde atrás a un camión Scania 420 perteneciente a la empresa Cruz del Sur. El vehículo de carga era guiado por Luis Alberto Colicheo, de 41 años, quien resultó ileso.

Ambos circulaban en el mismo sentido, de Médanos hacia Bahía Blanca, cuando se produjo el choque. El impacto fue de tal magnitud que el conductor del colectivo falleció en el lugar.

Si bien las primeras hipótesis apuntan a que la densa presencia de humo habría sido determinante en la producción del siniestro, las autoridades esperan los resultados de las pericias realizadas por la Policía Científica para establecer con precisión las causas.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y equipos de emergencia que asistieron a los pasajeros y aseguraron la traza. Personal de emergencia y policía asistieron a los ocupantes y aseguraron el área, mientras el tránsito permaneció reducido durante las primeras horas de la mañana.

La causa fue caratulada como homicidio y lesiones culposas. Interviene la Ayudantía Fiscal del Distrito de Villarino, que espera por los resultados de las pericias correspondientes, informó Brújula 24.