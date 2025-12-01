A pesar del drenaje, varias viviendas y comercios se inundaron

Si bien la Cuenca XV y otros sectores no tuvieron acumulación tras la tormenta del domingo, hay familias que aun este lunes sacan agua de sus casas.

La fuerte tormenta que cayó sobre la ciudad de Neuquén en la madrugada del domingo logró escurrirse en la mayoría de los barrios del oieste, pero en el sector de Cordón Colón muchas calles quedaron intransitables y varias viviendas se inundaron, y este lunes las familias aún secaban heladeras, colchones y ropa al sol.

En la calle Abraham y Antú, varias viviendas recibieron el agua adentro y sus dueños la combatieron desde temprano. Hubo comercios inundados y viviendas familiares con el mismo resultado tras la rápida y abundante lluvia.

"Bajaba toda el agua y se entraba directo en la esquina y hasta acá en el negocio. Además, todo el barro quedó en la avenida y no se podía transitar. El agua bajaba como un río", contó a LM Neuquén Primitiva, empleada en una panadería.

SFP Lluvia calles y barrios (1) Sebastián Fariña Petersen

Moisés, otro vecino de la zona, confirmó que siempre esa esquina está complicada, ya que la calle Antú era antes un "zanjón", dijo. "Mi casa se inundó muy poco porque la levantamos bastante. El domingo no se podía salir a la calle, estuvimos muy complicados", admitió.

"En mi casa entró agua, o mismo que en la carnicería de la esquina. Hay que esperar dejar que pase el agua porque encima como fue a la madrugada nos levantamos y estaba todo inundado", contó Juan, otro vecino de la zona.

Pérdidas por la inundación de sus viviendas

Marisel, otra vecina de la zona, contó que el domingo a la madrugada ingresó mucha agua en su vivienda y en la de su mamá y confesó que la pasaron muy mal. "Perdimos todo, colchones, heladera, lavarropas. Bajamos la térmica enseguida por suerte, pero hoy no tengo cama ni colchón, no me quedó nada", describió la mujer que vive con sus hijos y su madre.

"Fue mucho el agua que entró, la heladera nadaba adentro. Ahora a seguir trabajando para recuperar algo de lo perdido. Ayer estuve limpiando hasta la noche, pero igual quedó todo embarrado y mojado", contó la mujer mientras mostró la marca de agua en sus muebles.

SFP Lluvia calles y barrios (11) Sebastián Fariña Petersen

La familia contó sobre sus desesperación ante el avance del agua contra la que no podía luchar. Marisel y su mamá Hortensia viven en esa casa hace treinta años y dijeron que antes ya les ingresó agua pero que esta vez fue mucho peor.

Este lunes tenían el lavarropas y la heladera en el patio a la espera que el sol los seque y con la esperanza de que al volver a enchufarlos enciendan. pro aún hay mucha agua y humedad dentro de su casa.

SFP Lluvia calles y barrios (5) Sebastián Fariña Petersen

La calle donde vive esta familia quedó intransitable para los vehículos, y los vecinos este lunes esperaban el paso de la maquinaria municipal para su arreglo.

Carlos, otro de los vecinos, admitió que otras tormentas anteriores aún fueron peores ya que en otras veces le ingresó agua hasta 16 centímetros y el domingo fueron 7 centímetros. "Por suerte no se me quemó nada, y no me agarro corriente a mi teniendo un cable en el agua, saltó el disyuntor de la térmica gracias a Dios", aseguró.

Oscar, del barrio el Nuevo Amanecer, a metros del barrio Gregorio Álvarez contó que cada vez que llueve se hacen huecos en la calle y quedan a la vista los caños del gas y de las cloacas y se quedan intransitables. Dijo que ya esta mañana pasó la máquina municipal por lo que agradeció a la comuna, aunque consideró que sería hora de asfaltar. "Habría que regularizar el barrio", contó el hombre quien sacaba el agua junto a su esposa.

SFP Lluvia calles y barrios (19) Sebastián Fariña Petersen

La vivienda de esta familia está ubicada en la calle Cipolletti, entre Ruca Choroi y Guerrero. "Cada vez que llueve torrencialmente el agua se lleve la calle", describió.

En el sector de 2 de Mayo, si bien el agua drenó, en varias de las humildes viviendas ingresó y también sufrieron la pérdida de sus cosas materiales.