En 15 fotos, Neuquén fue la ciudad más calurosa del país

Los neuquinos coparon los balnearios para pasar la jornada de altas temperaturas. Mira las imágenes.

La ciudad de Neuquén se consagró en la ciudad más calurosa del país este fin de semana largo : con marcas que superaron ampliamente los 30 °C, ante esto muchos vecinos buscaron refugio en las costas del Río Limay .

Ese clima abrasador anticipó un inicio de temporada de verano cálido, por lo que los balnearios desde el mes de noviembre permanecen, habilitando espacios de recreación y playas fluviales.

Las costas del Limay —especialmente los sectores habilitados con baños, sombra, parrillas y servicios— se transformaron en un oasis, con guardavidas, ambulancias, patrullas de tránsito y personal municipal funcionando casi como un operativo turístico completo.

Ranking calor

Ante la masiva concurrencia, las autoridades reforzaron los controles: guardavidas en tres balnearios municipales, rescates activos, patrullas náuticas, ambulancias, controles de tránsito —se retuvieron motos, se registraron alcoholemias positivas— para garantizar que la celebración del verano no terminara en tragedia.

El calor parece haber llegado para quedarse —o al menos para imponerse con fuerza— en Neuquén. Y los neuquinos respondieron volcando al río, al sol, a las playas fluviales, transformando las costas del Limay en punto de encuentro, alivio y disfrute colectivo.

