Un salvaje le rompió la mandíbula a su pareja luego de que regresaron de bailar

Ocurrió en Chos Malal y la víctima sufrió varias lesiones tras recibir golpes de puño. La fiscalía pidió la preventiva, pero un juez ordenó otra medida.

Desde la fiscalía de Chos Malal anticiparon que insistirán en pedir la preventiva del golpeador.

A pesar de que la fiscalía pidió que un salvaje que atacó a golpes a su pareja quede preso, un juez se limitó a imponerle una restricción de acercamiento. La víctima, de Chos Malal , sufrió la fractura de su mandíbula.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) , a través de la fiscal del caso Natalia Rivera, formuló cargos a un hombre identificado por sus iniciales como M.G.S.

La acusación la realizó este domingo por la mañana, durante una audiencia en la que pidió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima.

La causa es investigada por la fiscalía de Chos Malal.

De acuerdo a la investigación preliminar, el hecho fue cometido ayer sábado por la mañana, entre las 6 y las 10, luego de que la pareja regresara a su vivienda tras haber estado en un local nocturno. Allí el imputado comenzó a hacerle reproches a la víctima, luego la agredió verbal y físicamente con golpes de puño.

Como consecuencia de esta agresión en un contexto de violencia de género, la mujer sufrió fracturas en la zona de la cara, principalmente.

"La agresión física fue de extrema violencia", remarcó la fiscal del caso, y detalló que la víctima sufrió fracturas en la nariz, el maxilar izquierdo, la cara interna del maxilar, además de hematomas y excoriaciones, lesiones que fueron constatadas por médicos del hospital local.

La fiscal indicó que, durante la agresión, el imputado también amenazó de muerte a la mujer.

Acusado de lesiones graves y amenazas

El delito que le atribuyó a M.G.S. fue lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas simples.

Ante el juez de garantías Juan Pablo Balderrama, la fiscal solicitó un plazo de investigación preliminar de un mes, aunque el magistrado dispuso dos meses por pedido de la defensa.

Como medida cautelar, la representante del MPF, pidió que el imputado quede detenido por un plazo de un mes. Argumentó que existe riesgo para la integridad de la víctima.

El juez de garantías rechazó el pedido de la fiscalía, y dispuso medidas cautelares alternativas, como por ejemplo la prohibición de acercamiento del acusado a la víctima, la prohibición de contacto por cualquier medio con ella y la prohibición de ingreso a la localidad a la que ella se mudó tras el hecho.

Frente a esta decisión, la fiscal del caso solicitó la revisión de la resolución ante un tribunal revisor.

Asfixió a su pareja con técnica de artes marciales

En la semana que pasó, el MPF avanzó en la acusación en contra de otro salvaje que asfixió a su pareja con una maniobra de artes marciales.

El fiscal del caso Manuel Islas y la asistente letrada Vanesa Muñoz acusaron a un hombre del barrio Melipal de esta capital por golpear, lesionar y abusar sexualmente de una mujer con la que mantuvo una relación de pareja.

De acuerdo a lo indicado por la parte acusadora, el 30 de octubre de 2025, después de las 20, ambos se encontraban en la vivienda del imputado ubicada en el barrio Melipal, cuando discutieron. En ese contexto, el acusado le pidió a la víctima que se retire y, debido a que ella accedió, él se tornó violento y la golpeó dándole cabezazos. Seguidamente, la agredió con rodillazos y la besó contra su voluntad. Cuando la mujer intentó liberarse del salvaje, utilizando conocimientos de artes marciales, le aplicó una llave de estrangulamiento conocida como "mataleón” tras lo cual la víctima perdió el conocimiento.

Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba siendo arrastrada por el imputado, quien la amenazó diciéndole que si quería podía haberla matado.