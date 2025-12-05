Violento golpeó a su expareja y la amenazó de muerte: irá a la cárcel

Los hechos de violencia de género tuvieron lugar en una vivienda de San Martín de los Andes. El agresor fue acusado.

Un violento ya con una condena previa por otros hechos de violencia de género , fue nuevamente condenado tras golpear y proferir amenazas contra su expareja. De esta manera, la nueva sentencia lo lleva por primera vez tras las rejas.

En un juicio de cesura realizado el jueves, el fiscal del caso Hernán Scordo pidió que se impongan 2 años y 10 meses de prisión efectiva para "D.A.C", como fue identificado el violento condenado en octubre pasado por haber agredido y amenazado a su expareja.

Los delitos por los que "D.A.C" fue declarado penalmente responsable por el juez Ignacio Pombo tras el juicio, son lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), y amenazas simples, todo en concurso real y en carácter de autor .

De acuerdo con la teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal en el debate de responsabilidad, el 13 de octubre de 2024 en la ciudad de San Martín de los Andes, luego de una discusión, el violento tomó del antebrazo a una mujer que había sido su pareja y le provocó un hematoma.

fiscal hernan scordo

Al día siguiente, durante otro episodio de violencia, la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole una escoriación. Antes de retirarse del domicilio, también la amenazó de muerte.

En el juicio la fiscalía, le atribuyó los hechos de lesiones y amenazas, y también se había planteado la existencia del delito de desobediencia de una orden judicial, pero el juez no consideró acreditado este último.

Para arribar al monto de condena requerido, Scordo valoró como agravantes principales la situación de vulnerabilidad de la víctima, los antecedentes penales del imputado y la violencia de género ejercida por el acusado.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque una condena anterior del imputado de 2 años de prisión de cumplimiento condicional, impuesta por un delito similar, y se unifiquen ambas en la pena única de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.

El juez Pombo, que también estuvo a cargo de la audiencia de cesura, resolvió imponer 1 año y 2 meses de prisión por la nueva condena, más la revocación de la condena anterior, dictando así la unificación en una única pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Si bien el agresor ya está condenadViolencia de género: golpeó y encerró a su pareja, pero seguirá libreo, el nombre del imputado se mantiene en reserva con el objetivo de resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Violencia de género: golpeó y encerró a su pareja

Un hombre de Villa La Angostura fue acusado en octubre pasado por un grave hecho de violencia de género contra quien era su pareja, pero a pesar de ello seguirá libre y sin comparendos. Para proteger a la víctima, la Justicia le dictó una perimetral y una prohibición de contacto.

El fiscal del caso Adrián De Lillo y el funcionario Gustavo Vázquez formularon cargos al violento durante una audiencia en la que también pidieron que se impongan medidas de protección para la mujer.

De acuerdo a la teoría del caso que planteó el Ministerio Público Fiscal (MPF), el hecho fue cometido el pasado 30 de agosto, alrededor de las 2 de la madrugada, en el interior de una vivienda ubicada en Villa La Angostura, donde víctima y victimario convivían.

Fiscal De Lillo.jpg

El acusado, identificado por sus iniciales como "N.A.E.L", y su pareja, mantuvieron una discusión. Esto ocurrió en el contexto de un vínculo signado por la violencia de género, según especificó el fiscal del caso. Cuando la víctima se dirigió hacia la habitación y se tiró sobre la cama, el imputado fue y comenzó a agredirla con golpes de puño en los brazos, piernas y el rostro.

Luego de la agresión, la mujer quiso irse de la vivienda, pero la puerta estaba cerrada con llave. Intentó escapar por la ventana del baño, pero el acusado la agarró y la llevó hacia la habitación, donde la privó ilegítimamente de su libertad. Después, comenzó a agredirla nuevamente con golpes de puño.

Una persona que es familiar de la víctima y que vive en las inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el hecho, fue a auxiliarla, tras lo cual el acusado se subió al auto de ella y huyó del lugar para evitar ser atrapado por las autoridades.

Por todo esto, el delito que le atribuyeron los representantes del MPF a "N.A.E.L" fue el de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en contexto de violencia de género, en concurso ideal con el delito de privación ilegal de la libertad, en calidad de autor.