Fresas del Nahuel: de un anafe, a la distinción de la provincia de Neuquén

El gobierno distinguió al establecimiento productivo de Plottier con el Sello de la Gastronomía Neuquina, destacando su trayectoria, identidad y crecimiento.

Con el objetivo de reconocer el aporte a la identidad gastronómica provincial y el crecimiento sostenido como emprendimiento familiar, el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén , a través de la subsecretaría de Turismo, otorgó el Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina al establecimiento productivo Fresas del Nahuel, de la localidad de Plottier .

Fresas del Nahuel ofrece mermeladas tradicionales de frambuesa, rosa mosqueta, manzana con nuez, sauco, frutilla, zarzamora, arándano y frutos del bosque. También produce variedades sin azúcar, libres de TACC, además de frutos rojos congelados y conservas de cerezas, frutillas, frambuesas, arándanos y moras. Todos sus productos se elaboran con fruta de proveedores locales y hoy llegan a 28 supermercados y ferias , con exportaciones que ya alcanzaron Brasil y Taiwán.

La empresa fue acompañada técnicamente por el equipo de la Dirección del Sello de la Gastronomía Neuquina, dependiente de la dirección provincial de Fortalecimiento de Servicios Turísticos, cumpliendo cada uno de los requisitos necesarios para la obtención de la distinción.

La distinción fue entregada por el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, y la referente de Turismo de la Ciudad de Plottier, Rosa Mamani.

Sciacchitano celebró la nueva incorporación al sello provincial. “Estamos muy contentos de entregar una distinción más en el marco del Sello de la Gastronomía Neuquina. Ya llevamos 94 emprendimientos y este es el sexto establecimiento productivo distinguido”, señaló.

Dulces Plottier

Sello y calidad en Neuquén

También destacó la articulación del sector público con los productores. “Es el camino para fortalecer la gastronomía, el turismo y la identidad neuquina, con un desarrollo federal e integral. El Alto Valle es una zona agroproductiva con enorme potencial, y acompañar a emprendimientos como este es fundamental”, afirmó.

El funcionario agradeció el compromiso de los equipos técnicos que acompañan el desarrollo del programa. Concluyó que “nada de esto sería posible sin el trabajo conjunto de los referentes de la subsecretaría de Turismo, que perfeccionan y mejoran permanentemente el sello y acompañan al territorio”.

Durante la entrega, Fernando Zurita, propietario del establecimiento, recordó los inicios y el esfuerzo familiar detrás del proyecto. “Es una distinción muy importante para nosotros como PYME neuquina, un reconocimiento a nuestra trayectoria. Empezamos con un anafe, siendo productores primarios acá en la localidad, y esta distinción viene a coronar un trabajo netamente familiar que demuestra que se puede, siendo pequeños, medianos o grandes”, expresó.

Dulces Plottier 2

Zurita también destacó la evolución del emprendimiento. “Hicimos un recorrido de más de 12 años. Llegamos a 28 sucursales de supermercados y nos consolidamos incluso en la pandemia, cuando las pequeñas empresas sostuvimos las góndolas para que la gente tuviera productos”, señaló.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia del acceso a alimentos libres de gluten. “Un producto libre de TACC no debe ser más caro. Hacer sin gluten es tener cuidado y trazabilidad, evitando la contaminación cruzada. Y ese compromiso también lo asumimos desde el comienzo”, remarcó.

Dulces Plottier 3

Una marca que representa a Plottier

Fernando subrayó el vínculo entre gastronomía y turismo. “El alimento es turismo. Una conserva, un dulce o un alfajor con el logo de Neuquén puede viajar por el mundo llevando nuestra identidad. La belleza turística también se expresa en lo que producimos”, agregó.

Adelina Torres, también propietaria del establecimiento, compartió una historia que marcó un antes y un después en el crecimiento de Fresas del Nahuel. “Un año nos sobraba fruta y empecé a hacer dulce en una olla y un anafe. No sé cómo, pero mi dulce llegó al Hotel del Comahue. Me llamaron para pedirlo y así empezó todo”, recordó emocionada.

Esa oportunidad se transformó rápidamente en impulso. “Trabajar con el Hotel me llevó a hacer las habilitaciones, a profesionalizarme y a abrir otras puertas. En 2012 nos habilitaron con una sala de elaboración de 20 metros cuadrados, y desde ahí crecimos hasta llegar a la Cooperativa Obrera y a clientes de Río Negro, Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones”, relató.

Torres también destacó lo que significa este nuevo reconocimiento. “Esta distinción es una alegría enorme porque nos vuelve más visibles y reafirma todo el camino recorrido. Hoy elaboramos dulces de fruta fina, innovamos con manzana y nuez, y producimos baldes de cinco kilos para hosterías y pastelerías”, comentó.

Dulces Plottier 5

Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina

El sello surge en 2016 con la intención de potenciar y promocionar a la gastronomía neuquina; como una manera de revalorizar la cultura de las neuquinas y los neuquinos mediante una oferta gastronómica autóctona y regional de óptima calidad que satisfaga las necesidades de las y los turistas y de la comunidad local.

El objetivo principal es revalorizar el patrimonio cultural intangible e intangible asociado a la misma y por medio de la puesta en valor de los promotores y promotoras de la gastronomía regional.

En el año 2024, se aprobó mediante resolución la actualización del Manual del Sello de Distinción de la Gastronomía incorporando una nueva categoría denominada “Establecimientos Productivos”, haciendo visible la contribución de los mismos a la cadena de valor de la gastronomía neuquina.

A la fecha, son 94 (noventa y cuatro), los Distinguidos por el Sello de la Gastronomía Neuquina, entre ellos 6 (seis) son Establecimientos Productivos, 64 (sesenta y cuatro) Establecimientos Gastronómicos y 23 (veintitrés) Embajadores.