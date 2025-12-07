Obra pública en Neuquén: el avance de un hospital en el interior

El gobernador Rolando Figueroa supervisó una obra fundamental para una comunidad que desde hace tiempo espera mejoras en el sistema de salud.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió la obra de ampliación del Hospital de Aluminé, que avanza a buen ritmo para mejorar la prestación de servicios y fortalecer el acceso a la salud de todos los vecinos y vecinas de la localidad, como parte de una política de desarrollo de obra pública provincial

“La salud es una prioridad de nuestra gestión”, destacó el gobernador durante la recorrida, durante la cual estuvo acompañado por el ministro de Salud, Martín Regueiro y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi .

“En cada punto de la provincia impulsamos obras que la propia comunidad define como prioritarias”, remarcó Figueroa y expresó que “seguimos poniendo en primer lugar la salud, la educación, la seguridad y los servicios esenciales que garantizan una mejor calidad de vida”.

La obra nueva, correspondiente a la segunda etapa, albergará la nueva área de internación, partos, prepartos, esterilización, sala de reuniones, lactario y oficina psicosocial, entre otros locales. Cuenta con un avance estimado del 60 por ciento.

Hospital de Aluminé: detalles de la obra

Este nuevo edificio tendrá en su planta baja las áreas antes indicadas, ocupando una superficie total de 656,82 metros cuadrados y la planta alta se dejará vacante de terminaciones, y divisiones para la futura ampliación de internaciones, la cual ocupará una superficie también de 656,82 metros cuadrados cubiertos.

El sector de lavadero, comedor, cocina, depósitos y sanitarios con vestuarios para el personal fue entregado al ministerio de Salud para su uso durante febrero. Cuenta con una superficie de 143 metros cuadrados.

Obra pública: anuncian 20 mil viviendas

Como parte de la política de impulso de la obra pública con fondos de gestión provincial, Figueroa anunció este último viernes un plan habitacional con el que proyectó la entrega de 20.000 soluciones en dos años. La primera etapa, que ya está en marcha, estará distribuida en 44 localidades con 7.000 soluciones habitacionales, entre terrenos con servicios, viviendas y regularizaciones.

En el auditorio de la Casa de Gobierno, colmado por intendentes y funcionarios de toda la provincia, Figueroa aseguró que esta iniciativa no tiene antecedentes en la provincia y que con ella se responderá a las miles de familias neuquinas que necesitan tener su hogar.

"Estoy muy contento porque es un día histórico para Neuquén. Es un día histórico de verdad, nunca antes se planificó esto. Nunca antes existió la voluntad social, política, gremial e institucional de poder llevar adelante 20.000 soluciones habitacionales", aseguró el gobernador.

En la presentación aclaró que hay personas que necesitan el lote con servicios, otras además una platea, y otras que necesitan toda la vivienda. También destacó que dentro de las opciones de este programa se piensan en edificios que permitan dar respuestas a más familias en menor porción de tierra. Explicó que estas soluciones habitacionales estarán coordinadas con sindicatos, gremios y mutuales, con intervención de cada municipio y siempre bajo la órbita provincial.

El programa se llama "Neuquén Habita" y tendrá una inversión provincial de 450 millones de dólares con los que se realizarán viviendas, loteos con servicios y mensuras.

Durante el acto, se firmaron los convenios específicos con 44 municipios y comisiones de fomento, que trabajaron para poner a disposición tierras de sus ejidos. También se suscribieron acuerdos con 17 mutuales y sindicatos para dar ejecución al 30% de estas soluciones habitacionales.