Cuáles son los primeros proyectos de viviendas de "Neuquén Habita"

El plan Neuquén Habita avanza con mensuras, servicios y miles de viviendas en más de 40 localidades, para reducir el déficit habitacional en toda la provincia.

El Gobierno de Neuquén dio un paso concreto en su ambicioso plan habitacional "Neuquén Habita". Ya comenzaron a ejecutarse los primeros proyectos, en el marco de un plan que contempla 20.000 viviendas y planes habitaciones para los próximos dos años .

Durante un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, se firmaron convenios con 44 municipios y comisiones de fomento , además de aportes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), mutuales y sindicatos.

Este programa representará una inversión total de 450 millones de dólares , destinada a viviendas, loteos con servicios y mensuras. El objetivo del gobierno es "desarrollar la mayor cantidad de suelo urbano de calidad en el menor tiempo posible", según señaló la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

La importancia de la construcción de viviendas para paliar el déficit habitacional

Para financiar estas obras, las fuentes serán variadas: aportes provinciales, créditos internacionales (con seis años de gracia antes de comenzar a pagar), y recaudación a partir del recupero de viviendas ya terminadas cuyos residentes no abonaron aún sus cuotas.

Los convenios firmados incluyen la disposición de tierras en los ejidos de los 44 municipios adheridos, lo que permitirá acelerar el desarrollo urbano. Además, mutuales y sindicatos aportarán para cubrir el 30 % de las unidades previstas.

Figueroa enfatizó que no será un plan a largo plazo, sino un compromiso inmediato: "Hoy ya estamos empezando 7.000 soluciones habitacionales", declaró. Destacó también que "nunca antes existió la voluntad social, política, gremial e institucional de llevar adelante 20.000 viviendas".

Los primeros proyectos que el gobierno provincial lanzó

El plan Neuquén Habita comienza a desplegarse en toda la provincia con obras de mensura, desarrollo de servicios y construcción de viviendas destinadas a familias, adultos mayores y procesos de regularización urbana. En la ciudad de Neuquén, el programa contempla el desarrollo de 600 lotes con servicios, la construcción de 306 viviendas multifamiliares y la regularización de servicios para 2.600 familias en asentamientos.

En Plaza Huincul, se avanzará con 116 viviendas financiadas de manera mixta, además de 32 unidades para adultos mayores. En Chos Malal, se realizarán las mensuras de 331 lotes, se incorporarán servicios y se edificarán 81 viviendas, junto a otras 32 destinadas a adultos mayores.

La ciudad de Zapala sumará la mensura de 50 lotes, su correspondiente infraestructura y la construcción de 62 viviendas, más 32 para adultos mayores. En San Martín de los Andes, se prevé la mensura y el desarrollo de 30 lotes con servicios, la construcción de 46 viviendas y otras 32 para adultos mayores, además de un proyecto de integración socio-urbana para 231 familias de La Cantera.

En Aluminé, se desarrollarán 145 lotes con servicios. En Aguada San Roque, se construirán cuatro viviendas y se harán 20 mensuras; mientras que en Andacollo se ejecutarán las mensuras, el tendido de servicios y la construcción de 21 viviendas. En Bajada del Agrio, se levantarán cuatro viviendas, y en Buta Ranquil se mensurarán 30 lotes. En Caviahue-Copahue, el plan incluye 20 viviendas, y en El Huecú, 16. También se construirán viviendas en Barrancas (7), Chorriaca (5) y El Cholar (3).

En El Sauce, se mensurarán 15 lotes y se construirán cinco viviendas. En Coyuco-Cochico, se edificarán cinco unidades; y en Huinganco, se mensurarán 35 lotes y se instalará el servicio de gas. En Las Coloradas, habrá 36 lotes con servicios y 10 viviendas; en Las Lajas, 57 lotes con servicios; y en Las Ovejas, 41.

En Loncopué, se desarrollarán 128 lotes con servicios. En Los Catutos, se mensurarán 20 lotes y se construirán ocho viviendas; mientras que en Los Chihuidos, serán 40 lotes mensurados y cuatro viviendas.

El programa también prevé la construcción de viviendas en Guañacos (6), Los Miches (7), Manzano Amargo (5), Octavio Pico (5), Paso Aguerre (5), Pilo Lil (5) y Quili Malal (3).

En Mariano Moreno, se mensurarán 22 lotes y se construirán cinco viviendas. En Piedra del Águila, se desarrollarán 60 lotes con servicios y se construirán 32 viviendas para adultos mayores.

En Villa La Angostura, el plan prevé 36 viviendas multifamiliares. En Ramón Castro, se mensurarán 198 lotes y se edificarán cuatro viviendas; mientras que en Rincón de los Sauces, se construirán 32 viviendas para adultos mayores.

En Senillosa, se realizará la mensura y el desarrollo de 179 lotes con servicios, junto con 52 viviendas. En Villa Pehuenia-Moquehue, se mensurarán 136 lotes en el parque industrial, y en Villa Traful, 11. En Varvarco, se dotarán de servicios 17 lotes y se construirán siete viviendas.

Finalmente, el programa incluye viviendas en Villa Curí Leuvú (7), Sauzal Bonito (4), Villa del Nahueve (5) y Villa del Puente Picún Leufú (4).