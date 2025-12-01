El porcelanato gana terreno en los hogares: diseño, resistencia y una estética que se impone

Se destaca por su amplia gama de colores, texturas y terminaciones. La propuesta de Patagonia Cerámicos, desde Cipolletti para todo el Alto Valle.

En los últimos años, el porcelanato se convirtió en uno de los materiales más elegidos al momento de proyectar o renovar una vivienda . Arquitectos, diseñadores y comerciantes coinciden en que su versatilidad estética y su alto rendimiento lo posicionan como una opción cada vez más presente en los hogares de la región.

“Hoy el piso dejó de ser un detalle secundario: define ambientes, amplía visualmente los espacios y aporta carácter”, señaló Ricardo Ancao, fundador y dueño de Patagonia Cerámicos , uno de los locales con mayor crecimiento de ventas de porcelanatos en los últimos años en Cipolletti. Ubicado en Mariano Moreno 800 (La ex Toddy).

El porcelanato se destaca por su amplia gama de colores, texturas y terminaciones . Existen modelos que replican la apariencia de materiales naturales como la madera, el mármol o la piedra, con un nivel de realismo que permite adaptarse a distintos estilos, desde los más clásicos hasta los contemporáneos y minimalistas.

Patagonia Ceramicos - porcelanato (2)

Esta variedad amplió el abanico de posibilidades para quienes buscan una estética particular sin resignar funcionalidad.

Resistencia y bajo mantenimiento

Además de su valor decorativo, el porcelanato sobresale por su durabilidad. No se raya, no absorbe manchas y ofrece una alta resistencia a la humedad, características que lo vuelven apto tanto para interiores como para exteriores. Cocinas, baños, espacios de uso intensivo y galerías pueden mantener una misma línea estética utilizando el mismo material, lo que genera continuidad visual y una sensación de amplitud dentro del hogar.

Formatos que transforman ambientes

Otro factor que explica su crecimiento en ventas, es la variedad de formatos disponibles. Los porcelanatos de gran tamaño, combinados con tonos claros, contribuyen a ampliar visualmente espacios reducidos o con poca luz natural. En contraste, las opciones oscuras o con texturas marcadas se utilizan para aportar presencia en ambientes más amplios.

Patagonia Ceramicos - porcelanato (3)

Ancao, especialista en el rubro, destaca que, al momento de elegir, es fundamental considerar el piso como parte del diseño integral y no como un elemento aislado.

Una apuesta a largo plazo

El porcelanato también se impone como una inversión duradera. Su resistencia al desgaste y su bajo requerimiento de mantenimiento lo posicionan como una alternativa que conserva su apariencia con el paso del tiempo, elevando el valor estético y funcional de la vivienda.

De este modo, el porcelanato se consolida como uno de los materiales protagonistas en los proyectos actuales, combinando diseño, practicidad y una vida útil que lo vuelve una elección cada vez más frecuente en los hogares argentinos.

Embed - Patagonia Ceramicos on Instagram: "Horarios de atención" View this post on Instagram

Por eso muchas personas, a la hora de comprar su piso, están eligiendo a Patagonia Cerámicos, ya que la variedad de opciones disponibles en el local, permite acompañar cada proyecto con mayor precisión. “Ofrecemos porcelanatos de primera línea para que la elección del piso sea más simple y se adapte a las necesidades de cada vivienda”, enfatizó Ricardo.