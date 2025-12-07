Tragedia en la Ruta 151: joven muere al caer el auto en el que viajaba a un canal de riego

El incidente vial ocurrió durante la madrugada de este domingo a pocos kilómetros de Cipolletti. Dos muchachos lograron salir del agua.

El Renault Clío quedó semisumergido en el canal de riego paralelo a la Ruta 151. Un joven falleció en el incidente.

Un joven de 27 años murió durante la madrugada de este domingo tras caer el auto en el que se desplazaba al canal de riego que corre paralelo a la Ruta Nacional 151.

El trágico incidente se produjo minutos después de las 3:30 a la altura del kilómetro 7, frente a un popular comercio rural cercano a Cipolletti. El vehículo siniestrado es un Renault Clío color blanco que era ocupado por tres ocupantes.

Por causas que se buscan establecer, el conductor perdió el control del volante y se despistó hacia la banquina este, donde se precipitó al canal, que en esta época viene cargado de agua.

Despiste fatal Ruta 151 D

Dos de los muchachos lograron salir por sus propios medios del rodado, que había quedado semisumergido con sus ruedas hacia arriba.

Lamentablemente, el joven restante, que -trascendió- viajaría en el asiento de atrás, quedó atrapado en el interior del habitáculo.

Una versión indica que entre sus amigos y otras personas que pasaron justo por el lugar lograron retirar el cuerpo, que fue trasladado al hospital loca, donde habría fallecido poco después.

Presumen que volvían de una fiesta

Se pudo saber que la víctima tenía 27 años de edad y se domiciliaba en Cipolletti. Fuentes extraoficiales, señalaron que los jóvenes, eran compañeros de trabajo y retornaban de un evento de fin de año de la empresa en la que trabajaban.

Según el detalle policial citado por el sitio Mis Noticias, el test de alcoholemia efectuado al conductor de 22 años de edad le habría dado positivo. Había sido trasladado a la Comisaría 32, donde se encontraba en calidad de demorado.

En el sitio del hecho trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) y efectivos del Destacamento 128 de Ferri, que depende de la Unidad 32. También había sido convocado el equipo del Gabinete de Criminalística para efectuar las labores periciales, dado que se inició una causa judicial para determinar posibles responsabilidades en el fatal desenlace.