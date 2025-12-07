Quién era el joven que murió tras el vuelco de un auto en un canal de riego en Cipolletti

La víctima tenía 27 años y viajaba en el asiento trasero. El conductor dio positivo de alcoholemia y quedó detenido por disposición de la Fiscalía.

El vuelco ocurrió esta madrugada en la zona norte de Cipolletti, a metros de la Ruta 151.

Durante la madrugada de este domingo un joven de 27 años perdió la vida luego del vuelco del auto al interior de un canal de riego en la zona norte de Cipolletti . El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en calle Las Margaritas casi Ruta 151.

El vehículo, un Renault Clio blanco, era ocupado por tres hombres. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control y el auto terminó volcado dentro del canal, que transportaba un importante caudal de agua. Dos de los ocupantes lograron salir por sus propios medios , mientras que el tercero, que viajaba en el asiento trasero, quedó atrapado en el habitáculo.

La persona fallecida fue identificada como Simón Nahuel Reissing , un joven de 27 años domiciliado en Cipolletti. Su muerte se produjo como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro.

Despiste fatal Ruta 151 C El Renault Clío quedó semisumergido en el canal de riego paralelo a la Ruta 151. Un joven falleció en el incidente. Gentileza

Test de alcoholemia positivo

Fuentes policiales confirmaron a LM Cipolletti que el conductor, de 22 años, dio positivo en el test de alcoholemia, con un registro de 0,92 g/l. Por disposición de la Fiscalía, quedó detenido de manera preventiva y se iniciaron actuaciones por homicidio culposo en accidente de tránsito.

Los dos sobrevivientes, según se indicó, son oriundos de la ciudad de Neuquén.

Regresaban de una fiesta laboral

De acuerdo a información recabada en la investigación, los tres ocupantes volvían de una fiesta de fin de año junto a compañeros de trabajo de una distribuidora de Coca Cola de la ciudad de Centenario, cuando ocurrió el trágico episodio.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, personal del SIARME, agentes del Destacamento 128 de Ferri y peritos del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las labores correspondientes para determinar responsabilidades.

Retiro del vehículo

En el lugar trabajaron durante la madrugada y parte de la mañana de este domingo, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, efectivos de la subcomisaría de Ferri, la Brigada de Criminalística y también intervino la fiscalía de turno.

Tras la realización de las distintas diligencias de rigor y el traslado del cuerpo, una maquina retroexcavadora se ocupó del operativo de retiro del vehículo del agua.

retiro del auto canal ruta 151

