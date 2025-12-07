El Gobierno modificó la línea de financiamiento para taxis y remises

Tras una reunión con la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén, se incrementaron los cupos. Descubrí los nuevos límites en esta nota.

El Gobierno de la provincia anunció este jueves la modificación de su línea crediticia disponible para aquellos conductores que necesitan renovar su taxi o remise . La decisión se tomó luego de un trabajo en conjunto con representantes de la Asociación de Propietarios de Taxis de Neuquén .

El crédito, cuyo objetivo es mejorar la calidad y seguridad de los servicios de transporte de pasajeros, tiene ahora un total de 4.900 millones de pesos , con condiciones crediticias más accesibles.

El financiamiento deberá ser destinado a reemplazar o renovar los vehículos dedicados a la prestación del servicio de taxis y remises y podrán ser beneficiarios, los propietarios de licencias con vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2025 .

Además, municipalidades a las que pertenezca el servicio deben haber firmado un convenio de colaboración con la provincia.

Taxis Neuquén 2.jpg

Alternativas

Desde el Gobierno informaron que existen dos alternativas de financiamiento, el 30% (monto máximo de 10.500.000 pesos) o el 70% (monto máximo de 24.500.000 pesos) del valor total de la unidad, considerando que para acceder a cualquiera de ellas el vehículo debe estar en condiciones de circular.

Para ambas líneas, el período de gracia será parcial de hasta tres meses, el plazo de amortización hasta 57 meses y el plazo total del crédito de hasta 60 meses, siendo el sistema de amortización alemán y la tasa de interés variable (50% de la tasa activa cartera general diversas del Banco Nación Argentina más dos puntos porcentuales).

En el 2024, el monto financiado por el gobierno era de 17,5 millones de pesos o el 70% del valor del vehículo, con un tope de 17,5 millones. El periodo de gracia también era de tres meses y el adjudicatario podía devolver el dinero en el plazo de cinco años.

¿Qué es el sistema de amortización alemán?

El sistema de amortización alemán es una modalidad de pago en la que el capital del préstamo se devuelve en cuotas fijas, mientras que los intereses van disminuyendo mes a mes. Esto hace que las primeras cuotas sean más altas, porque los intereses se calculan sobre el total del capital inicial, pero a medida que ese monto se va reduciendo, los intereses bajan y las cuotas se vuelven progresivamente más bajas.

Es un sistema pensado para dar previsibilidad en la devolución del capital y aliviar el peso de la cuota con el paso del tiempo.

Remisse neuquino.

¿Cómo gestionar la línea?

Aquellos conductores interesados en acceder a la línea de financiamiento, deben gestionar su solicitud a través de la página del Centro Pyme Adeneu en el icono vehículos.

Para más información, pueden contactarse al 299 - 328-1537 o por correo electrónico a [email protected].