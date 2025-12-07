Productores alertan por loteos "en secreto" y acusan a un municipio de desmantelar 40 hectáreas agrícolas

Advirtieron que dos ordenanzas municipales habilitaron loteos sobre chacras protegidas, pese al compromiso provincial de no tocar más suelo productivo.

Los productores de Centenario y Vista Alegre se mantienen otra vez en alerta, tras conocerse que se aprobaron dos ordenanzas que desmantelan (o blanquean) más de 40 hectáreas en zona de chacras , para realizar más loteos . Ya hubo una polémica por un proyecto técnico del Copade, pero esta vez, el concejo Deliberante se adelantó para aprobar dos ordenanzas vías excepción.

El tema lo denunció Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA), con una carta enviada directamente al gobernador Rolando Figueroa, este último viernes, para que no se toque ninguna hectárea más del valle bajo riego.

Los integrantes de PACVA denunciaron que la Municipalidad de Vista Alegre, a través del Concejo Deliberante, aprobó dos ordenanzas que habilitan loteos y cambios de uso de suelo sobre tierras fértiles, en franca controversia con el compromiso expresado por la Provincia en múltiples ocasiones.

Productores Centenario y Vista Alegre Productores de Centenario y Vista Alegre en la última reunión que mantuvieron con el Consorcio de Riego donde manifestaron su preocupación sobre el avance en tierras productivas.

Las normas cuestionadas -las ordenanzas 1097/2025 y 1122/2025- habilitan el avance urbano sobre unas 40 hectáreas que estaban resguardadas por la ordenanza 353/04, dentro del área productiva histórica de la localidad. Al parecer la sesión fue en secreto" y no se conocieron detalles oficiales del proyecto.

Loteos en zona de chacras: ¿ordenamiento territorial?

Según pudo conocer LM Neuquén, uno de los proyectos se denomina “Ayres de la Patagonia” y consta de un loteo conformado por 204 parcelas distribuidas nueve manzanas, donde la superficie, del lote más pequeño, es de 202 metros cuadrados.

Para los productores, su aprobación fue “mediante excepción”, en un proceso que describen como “unilateral, poco entendible e injustificable”, especialmente porque ocurre antes de que finalice el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que impulsa el propio municipio.

“¿Para qué hacer un POT si, mediante excepciones, ya están determinando las nuevas zonas urbanas?”, cuestionaron en su nota, firmada por Federico Rozza, en representación del colectivo. En ese sentido, señalaron la inconsistencia entre un plan técnico en curso y decisiones políticas que, según advierten, podrían terminar siendo legitimadas por el proyecto que trabaja el Copade en paralelo.

La preocupación de los chacareros es profunda y directa: la pérdida de 40 hectáreas productivas implica un daño irreversible al sistema frutihortícola, como también al sistema de riego, la continuidad productiva y el empleo rural. Según estimaron, esas tierras representan al menos 40 puestos laborales permanentes, además de la infraestructura y la actividad económica que mantienen vivas a las localidades del valle.

En la carta dirigida a Figueroa, PACVA señaló que valoran el posicionamiento provincial en defensa del suelo bajo riego, pero advirtieron que lo que está haciendo el municipio de Vista Alegre va en sentido contrario.

"Esto genera un proceso de desmantelamiento silencioso, pero constante del sistema frutihortícola", expresaron.

Los productores insistieron en que necesitan previsibilidad, reglas claras y un Estado que realmente proteja el suelo productivo, al que consideran un patrimonio estratégico de Neuquén.

Por eso, le solicitaron al gobernador una intervención urgente para frenar lo que describen como un proceso “irreversible” de pérdida de capacidad productiva.

“La defensa de la tierra productiva no admite dudas ni ambigüedades”, escribieron en el final de la nota. Y advirtieron que esta disputa local no es menor: define el modelo de desarrollo que se proyecta para el futuro de la región, entre un valle que produzca alimentos o un valle absorbido por la expansión urbana.

¿Porqué vamos a seguir destruyendo las chacras?

Hace unas semanas, Figueroa hizo hincapié en la necesidad de proteger las zonas agrícolas y promover el crecimiento urbano en nuevas áreas planificadas. “Nos estamos esforzando en ganar hectáreas bajo riego, en avanzar con el proyecto del Corredor del Viento, que duplicará las áreas regadas en la provincia. Entonces, ¿por qué vamos a seguir destruyendo las chacras para hacer urbanismo? Es totalmente incongruente. Tenemos que proteger nuestra producción”, enfatizó.