Donald Trump elogió una vez más a Javier Milei y a un futbolista que no es Messi

El presidente de Estados Unidos participó de la ceremonia en la que se sorteó la Copa del Mundo 2026 que se jugará en ese país, México y Canadá.

Donald Trump participó de la ceremonia donde se sortearon los grupos del mundial 2026

El presidente de los Estados Unidos , Donald Trump , dio el presente en el sorteo de la Copa del Mundo en el Centro John F. Kennedy de la capital, Washington, y destacó que su colega Javier Milei “está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

En la alfombra roja del sorteo de la próxima Copa del Mundo que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, el mandatario estadounidense destacó la labor de Milei: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

“ No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar” agregó quien es presidente de Estados Unidos por segunda vez, tras su primer mandato entre 2016 y 2021.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laderechadiario/status/1996994076328034665&partner=&hide_thread=false | #AHORA Trump elogia a Milei en el sorteo del Mundial:



- "¿Qué te parece el equipo de Argentina?"

+ "Amo a la Argentina, y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo, es MAGA". pic.twitter.com/gbmSTcGDIE — La Derecha Diario (@laderechadiario) December 5, 2025

Además, el presidente Trump se refirió a su gusto futbolístico y destacó al astro portugués Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo, hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

La Selección Argentina ya conoce a todos sus rivales en el grupo J

La Selección Argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

Sorteo Mundial 2026 Argentina

Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Repechaje.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Repechaje.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Repechaje.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistan, Repechaje.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.