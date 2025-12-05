Controles en rutas de Neuquén: dónde serán durante el fin de semana largo

Habrá unidades de respuesta rápida en cinco puntos de la provincia. Piden a la población circular con precaución y respetar las indicaciones.

Durante el finde largo habrá varios controles a lo largo y a lo ancho de Neuquén

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos pondrá en marcha un operativo especial que se extenderá durante todo el fin de semana largo de diciembre.

El despliegue de recursos busca reforzar la asistencia, prevención y respuesta en las principales rutas y áreas de concentración de la provincia. La medida se toma ante el inminente aumento del flujo vehicular que se espera en los corredores turísticos de la región.

El operativo se llevará a cabo entre el sábado 6 y el lunes 8 de diciembre, días clave para el movimiento de turistas y residentes. El principal objetivo es garantizar la seguridad vial y minimizar los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el fin de semana largo .

Los equipos estarán equipados para brindar asistencia rápida, que abarca desde la atención prehospitalaria hasta la gestión de accidentes.

controles ruta fin de semana largo neuquen

Puntos clave del despliegue de emergencias

Los equipos de la Secretaría de Emergencias estarán presentes en puntos estratégicos que históricamente registran el mayor movimiento de vehículos o que son vitales para la conectividad de la provincia. Esta disposición garantiza una cobertura eficiente en zonas de alto tránsito.

Los puntos específicos donde se establecerán las unidades de respuesta inmediata (URI, con ambulancia incluida) son:

Arroyito / El Chocón (en la intersección de la RN22 y la RN237). Este corredor es esencial para el acceso a la zona de los Lagos y la Confluencia.

Bajada Colorada / Collón Curá (sobre la RN237). Sector crucial en la ruta hacia el sur neuquino.

Paso Internacional Pino Hachado (RN242), fundamental por el tránsito de frontera.

Mari Menuco (en la RP51 a la altura del Compensador), zona de recreación que experimenta alta afluencia local.

Además de las unidades móviles, se dispondrá de un tráiler de asistencia en la localidad de Tratayén (Añelo), ubicado sobre la RP7. La presencia en el corazón de Vaca Muerta obedece a la necesidad de mantener la seguridad en una ruta con gran circulación de vehículos pesados y una actividad económica constante.

controles ruta fin de semana largo neuquen

Recomendaciones esenciales para el conductor

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito del operativo. Si bien el Estado refuerza los medios de asistencia, la prevención comienza en cada vehículo antes de iniciar el viaje.

Por ello, se reitera la recomendación de circular con la máxima precaución. Es fundamental respetar las velocidades máximas permitidas y mantener una distancia de seguridad adecuada con el vehículo precedente, especialmente en tramos de ruta de montaña o con condiciones climáticas variables. El respeto por las indicaciones del personal en ruta es obligatorio y contribuye a la fluidez del tránsito, evitando demoras y accidentes.

Los conductores deben asegurarse de que la documentación vehicular esté completa y al día. Antes de salir, es vital revisar el estado de los neumáticos, luces y frenos.

Se aconseja a los viajeros mantenerse informados por los canales oficiales para conocer el estado actualizado de las rutas, posibles cortes o desvíos por obras o contingencias climáticas.