"Quiero justicia", el reclamo de la madre del joven que murió por un ACV tras ser diagnosticado con una contractura

La familia de Jonathan Monsalvez presentó una denuncia penal por el caso. El joven falleció el pasado 20 de noviembre tras ser atendido en el hospital Castro Rendón.

Liliana pide justicia por su hijo fallecido en noviembre, luego de ser diagnosticado con una contractura y sufrir un ACV.

La familia de Jonathan Daian Monsalvez , el joven fallecido en Neuquén luego de ser diagnosticado con una contractura en el hospital Castro Rendón y sufrir un ACV , presentó este viernes una denuncia penal en la fiscalía para pedir que se investiguen las circunstancias de su muerte.

“Quiero justicia para mi hijo. Era un chico sano, trabajador. Quiero saber quién realmente lo atendió” , pidió su madre Liliana Graciela Cid , en una rueda de prensa brindada este viernes.

El escrito presentando, patrocinado por el abogado Mariano Mansilla , apunta a una presunta negligencia y mala praxis médica por parte de los profesionales de la guarida del Hospital Provincial Neuquén y del Centro de Salud del Barrio Parque Industrial.

SFP Guardia Hospital Castro Rendon Ambulancias (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

La familia de Jonathan relató que todo sucedió entre el 17 y el 18 de noviembre, cuando comenzó con un fuerte dolor de cabeza, náuseas y vómitos. “Fue a la salita del barrio y después al hospital. Le dijeron que era una contractura y lo mandaron a mi casa” relato su madre, visiblemente conmovida. Dos días después, el 20 de noviembre, el joven fue declarado con muerte encefálica.

Liliana asegura que los médicos no hicieron los estudios necesarios, subestimaron los síntomas y lo mandaron a su casa dos veces, sin advertir que estaba comenzando un cuadro neurológico gravísimo.

fiscalia La familia del joven fallecido presentó este viernes una denuncia penal en la fiscalía.

Cuál es la denuncia de los hechos

El lunes 17 de noviembre, Jonathan concurrió al Centro de Salud del Parque Industrial porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte, mareos, náuseas y debilidad. Lo revisaron y lo mandaron a la casa sin estudios y sin un diagnóstico claro. Ese mismo día, al continuar con su malestar, decidió realizar una segunda consulta en el Castro Rendón.

El hombre se dirigió a la guardia del hospital. Una médica lo atendió, le diagnosticó “cefalea” y le dio analgésicos y medicación para el estómago. De nuevo fue dado de alta, sin hacerle una tomografía u otro estudio que descarte un ACV, a pesar de que ya tenía muchos síntomas de alerta.

Al día siguiente, la salud de Jonathan continuó empeorando. Sus dolores se volvieron más fuertes, con presencia de sudoración, mareos, visión borrosa y debilidad en los brazos. La familia, asustada, llamó al SIEN. La ambulancia lo trasladó en código rojo, con lo que parecía ser un ACV.

Una vez en el hospital, la tomografía mostró un gran hematoma cerebral en estado avanzado. Fue internado en terapia intensiva, pero el daño era irreversible. Dos días después, el jueves 20 de noviembre, los profesionales declararon su muerte encefálica.

La familia asegura que solicitó la historia clínica completa, incluyendo lo que sucesión en el centro de salud y el informe del SIEN, pero hasta el momento, el hospital no entregó la documentación.

SFP Guardia Hospital Castro Rendon Ambulancias (1).JPG Sebastian Fariña Petersen

Presunta mala praxis

En la denuncia, firmada por Cid, se pide a la justicia que investigue a los profesionales por presunta mala praxis y negligencia (no actuar como indica el protocolo y no hacer estudios urgentes). Además, de no cumplir con los deberes de cuidado.

El escrito solicita al Ministerio Público Fiscal, que los delitos acusados sean caratulados como homicidio culposo (si se comprueba que la mala atención llevó a la muerte) y lesiones culposas gravísimas (si se determina que antes de morir ya estaba en un estado irreversible por la mala atención).

La familia exige toda la historia clínica completa y certificada, incluyendo la atención en los centros de salud, el Informe del SIEN y la identificación de todos los médicos y enfermeros intervinientes.

Por último, piden la conformación de una Junta Médica que determine si hubo negligencia y si un diagnóstico temprano habría evitado la muerte.