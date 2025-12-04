Un accidente que genera sospechas: buscan testigos de un choque donde murieron dos mujeres

Las fallecidas son dos jóvenes de 19 y 20 años. La Justicia hizo un llamado para tratar de esclarecer algunos datos del fatal hecho.

El llamado de la justicia apunta a obtener datos que permitan aclarar la responsabilidad en la colisión.

La Justicia lanzó un pedido para identificar a testigos que puedan aportar datos sobre un accidente, donde dos jóvenes murieron después de una colisión violenta entre una camioneta y un auto. El caso se convirtió en una prioridad para la Fiscalía, que intenta reconstruir los movimientos previos al impacto y determinar responsabilidades.

El episodio ocurrió el viernes 28 de noviembre por la noche , en una zona de tránsito constante que separa Monserrat de Puerto Madero. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, la camioneta Volkswagen Amarok azul y un Citroën C3 gris se desplazaban sobre la avenida Huergo, rumbo al sur, cuando colisionaron de forma violenta por motivos que todavía se investigan.

El choque ocurrió entre las 21.45 y las 22.15 horas, en un tramo cercano a la avenida Belgrano. La fuerza del impacto deformó por completo la parte frontal de la camioneta y dejó al auto destrozado. Según datos oficiales, la conductora del Citroën murió en el acto. La segunda víctima, una ciclista que pasaba por el lugar, fue atropellada durante la secuencia y también perdió la vida.

choque La justicia busca testigos para reconstruir el choque que dejó dos jóvenes muertos en Monserrat.

Las primeras pericias revelan un cuadro compatible con alta velocidad, aunque todavía no existe precisión sobre cuál de los vehículos provocó la maniobra que derivó en la tragedia. La reconstrucción completa depende del aporte de testigos presenciales y de las imágenes privadas que puedan existir en edificios o comercios de la zona.

El pedido público de información

El fiscal Santiago Vismara solicitó la colaboración de cualquier persona que haya visto parte del recorrido de los vehículos, el instante del choque o las maniobras posteriores. La convocatoria incluye a peatones, automovilistas, ciclistas, residentes y trabajadores de la zona que pudieran ofrecer detalles útiles.

En su comunicado, la Fiscalía destacó que cada dato puede resultar determinante para establecer cómo se produjo la secuencia. Las personas que tengan información pueden comunicarse al teléfono (011) 7092-6021/2 o al correo electrónico oficial de la dependencia. El objetivo es reconstruir la dinámica completa del siniestro y establecer si existieron maniobras imprudentes previas al impacto.

choque monserrrat

Además del llamado general, el Ministerio Público analiza cámaras urbanas instaladas en avenidas cercanas. Sin embargo, todavía no se confirmó si alguna grabación captó el momento exacto de la colisión.

Una causa por doble homicidio culposo

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laura Bruniard, quien caratuló el expediente como doble homicidio culposo y lesiones. Las primeras evaluaciones apuntan hacia el conductor de la camioneta, aunque la fiscalía subraya que todavía no existe una imputación formal y que cualquier conclusión dependerá de las pruebas en curso.

El conductor de la Amarok quedó identificado desde el primer momento y se encuentra a disposición de la Justicia. Se buscan determinar velocidad, recorrido, estado del asfalto, iluminación y posibles maniobras de riesgo antes del choque.

El choque tuvo lugar en Monserrat y Puerto Madero, dos barrios con tránsito variado y presencia continua de ciclistas. Organizaciones de movilidad segura volvieron a remarcar la importancia de reforzar controles y reducir velocidades en zonas donde conviven peatones, bicicletas y vehículos pesados.