Motociclista chocó contra una ambulancia que salía a un traslado y terminó siendo asistido por el mismo personal

El conductor de una moto impactó contra el vehículo que salía de la guardia del CMIC. El equipo de emergencias lo atendió por las lesiones sufridas.

El hombre herido fue rápidamente asistido en el lugar del accidente. Solo tuvo lesiones leves.

Un accidente insólito ocurrió cuando un motociclista chocó contra una ambulancia que se encontraba saliendo de la guardia del CMIC, sobre calle Roca al 400. El hecho sorprendió a testigos y obligó a interrumpir momentáneamente el operativo de traslado que realizaban dos móviles sanitarios.

De acuerdo al relato de los testigos, todo sucedió este miércoles al mediodía cuando las ambulancias estaban iniciando un servicio y, por motivos que aún se investigan, el conductor de la moto no logró frenar a tiempo y terminó impactando contra uno de los vehículos. La colisión se produjo justo frente al acceso de emergencias , en un sector donde la circulación suele ser constante debido al movimiento de pacientes.

El motociclista cayó sobre la calzada y fue rápidamente asistido por el mismo personal de salud que minutos antes se disponía a concretar un traslado. Los profesionales lo estabilizaron y evaluaron su estado mientras aguardaban el arribo de apoyo adicional. Según las primeras evaluaciones, el hombre presentaba golpes y necesitaba ser derivado para estudios más complejos.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente reducido mientras se realizaban las tareas de atención y se retiraba la moto involucrada. Testigos señalaron que el choque generó una escena de tensión, pero la respuesta inmediata del personal evitó mayores complicaciones.

SFP Accidente moto ambulancia en la puerta de la guardia del CEMIC (2) Sebastián Fariña Petersen

Las causas del siniestro todavía están bajo análisis, aunque desde el centro médico recordaron la importancia de circular con precaución frente a los accesos a guardias y sectores de emergencias, donde las ambulancias ingresan y salen con frecuencia y en tiempos acotados.

La Policía trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar datos para la investigación. Hasta el momento no se informó la gravedad definitiva de las lesiones del motociclista.

Según se supo que las ambulancias estaban trabajando en la zona donde hubo una impresionante explosión y una mujer resulto herida.

La explosión

Una explosión estremeció al barrio centro oeste de Neuquén capital este miércoles en horas del mediodía. Ocurrió en el segundo piso de un edificio de departamentos de la calle Santamaría, a metros del Consejo Provincial de Educación (CPE).

Explosion Departamento - Edificio - Santamarina 329 (18) Claudio Espinoza

Producto del siniestro, una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde permanece internada. Según trascendió, se encuentra "estable y consciente". Efectivos de Bomberos y la Policía trabajan en el lugar para esclarecer el origen de la explosión y determinar los daños estructurales y materiales.

El comisario inspector Enrique Fraile informó que se desactivó la energía eléctrica y el gas. Mientras, se realizan trabajos por parte del personal del área técnica de Bomberos de la Policía. "Intervino personal de bomberos que llegó después de explosión y personal área de seguridad realizó la extracción de personas, conjuntamente con personal del SIEN", indicó.

"Una vez terminado el ingreso, en primera instancia, está trabajando la División Judicial a los fines de recabar elementos de interés, y el área técnica trabaja a los fines de determinar los causales de la explosión", señaló.