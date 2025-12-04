Los "mecheros VIP" atrapados en Miami volvieron a Argentina tras pagar una millonaria fianza

Uno de los cinco argentinos es empresario. Todos fueron grabados por las cámaras de seguridad mientras robaban locales de famosas marcas.

Para ser liberados, los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami, tuvieron que pagar una fianza de 4.500 dólares.

Tras varios días detenidos en Estados Unidos , los cinco argentinos señalados como integrantes de la banda de “mecheros VIP” que robaba valijas y prendas de vestir en locales del shopping Dolphin Mall de Miami quedaron en libertad luego de pagar una millonaria fianza fijada por la Justicia.

Durante la noche del martes, los mendocinos abordaron un vuelo con destino al país, con escala en Chile, y su abogado confirmó que no fueron deportados del territorio estadounidense.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua , los acusados, fueron liberados después de enfrentar la audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida, quien les informó los cargo en su contra y estableció el monto de las fianzas. Según les indicó, d ebían pagar entre 4000 y 4500 dólares cada uno . De acuerdo con lo que trascendió, todos pagaron.

En declaraciones a la prensa argentina, Raúl Castillo, abogado de Rua y Moyano, insistió en que el incidente ocurrido en el shopping fue, en realidad, “un malentendido”.

El defensor aseguró que Juan Pablo Rúa “viaja desde hace 10 años” a Miami y que tiene una empresa de “100 empleados” en Mendoza. Señaló que “quedó inmerso en una situación que, para él, es bochornosa y vergonzosa porque quedó parado en una situación que es un malentendido”.

Sostuvo que ninguno de sus representados está implicado en el delito, solo hay “uno que sí se quedó con lo ajeno”.

Argentinos detenidos en Miami

“Los videos que vimos no dicen más que había un grupo de amigos abriendo una valija y guardando cosas. Después, las conjeturas que saca la policía es que era una organización criminal que estaban guardando supuestamente los tres pantalones que habría robado uno, cuya cuenta dio 350 dólares”, añadió.

Lo que sucedió en el shopping de Miami

El hecho ocurrió el domingo pasado en horas de la tarde. De acuerdo con medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

Tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, detectaron a los acusados mientras actuaban de manera coordinada: primero se dirigieron a la tienda Burlington, donde se llevaron valijas de gran tamaño sin pagarlas.

Luego, fueron vistos en comercios de reconocidas marcas como Columbia y The North Face, donde llenaron equipaje que habían robado previamente con prendas y artículos extraídos de las estanterías.

Las cámaras también registraron que el grupo se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros ocultaban los productos en las valijas.

Otras imágenes muestran la comunicación constante entre ellos y cómo salían rápidamente de los comercios sin pasar por caja. Dos de los delincuentes fueron captados poco después en la tienda Tommy Hilfiger, mientras que su arresto fue concretado en una parada de ómnibus próxima al centro comercial: en su poder tenían mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron detenidos aún dentro del establecimiento, con artículos por más de 1100 dólares.

El hecho ocurrió en el Dolphin Mall de Miami.

Quienes son los “mecheros VIP” de Miami

En las audiencias ante la magistrada Glazer, Xiccato, conocido, coiffeur en la provincia de Mendoza de 46 años, fue el primero en dar la cara ante Glazer. Lo imputaron por el delito de crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de treinta días y robo al por menor, fue el primero en dar la cara ante Glazer.

La jueza lo acusó por haber sustraído mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y de la tienda Berlington, le fijó una fianza total de USD4.500 y le prohibió acercarse al centro comercial y a los locales que asaltó.

La misma suma fue impuesta a Aparo Orlando, de 49 años, propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público debido a la tenencia de bienes, la magistrada le consultó si prefería esperar para contratar un abogado particular, pero el acusado solicitó resolver su situación de inmediato, ya que tenía previsto un vuelo próximo.

La audiencia de Moyano, de 41 años, socio de Aparo Orlando y con antecedentes en Estados Unidos, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados. El total fijado fue algo menor: USD4.000. Además, le advirtieron que debe mantenerse alejado del shopping.

Zuloaga Arenas, de 49, solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, se le denegó la petición. La fianza impuesta también ascendió a USD4.000 y también quedó vigente la orden de no acercamiento al mall.

Finalmente, Rua, de 45 años, fue el único que afirmó poder solventar un abogado particular, aunque optó por solicitar la fijación de la fianza sin más dilaciones. Glazer le comunicó un monto de USD4.000.