La enfocaba mientras dormía: una estudiante halló una cámara oculta en el departamento que alquilaba

La estudiante relató cómo descubrió la cámara y encontraron más. Los detalles de la investigación judicial en La Rioja.

En las últimas horas, salió a la luz una denuncia que realizó una joven estudiante , quien descubrió una cámara de seguridad oculta en la habitación del departamento que alquilaba. " Me enfocaba en la cama todo el tiempo", relató.

Todo ocurrió cuando la joven encontró un hueco de ventilación del departamento en el que hace tiempo vive, cerca de la universidad en la que estudia, en La Rioja. Primero pensó que se trataba de una medida para evitar el ingreso de insectos, pero cuando alumbró el lugar con la linterna del celular se dio cuenta de que había algo más , y brillaba. Se trataba de la lente de una cámara oculta.

En diálogo con TN, la joven identificada como Ana , reveló que todo comenzó el pasado 26 de noviembre. " No quería creer que era una cámara . Pensé que podía ser algo para extraer humo o una pieza del ventiluz", expresó. Sin embargo, cuando grabó un video y lo envió a una amiga para que lo confirmara, el miedo se volvió real.

Una joven denunció que encontró cámaras escondidas en el departamento que alquila

Al día siguiente, con la ayuda de una amiga y algunas herramientas, retiraron el dispositivo. En su interior, había una tarjeta de memoria con grabaciones recientes. "Cuando vi los videos me quedé pálida. Se me bajó la presión. Ahí entendí todo", dijo.

El dueño del departamento, el principal sospechoso que estaría detrás de las cámaras

Rápidamente la joven estudiante realizó una denuncia por esta cámara oculta y la Justicia de La Rioja investiga el caso, que al parecer habría afectado a más jóvenes. Ana realizó un grupo de WhatsApp con el resto de inquilinas, ya que un dato no menor es que el propietario sólo le alquilaba a mujeres.

Por ese medio les contó lo que había encontrado en su departamento, pero el problema era que muchas no estaban en sus casas en ese momento y eso la paralizó. "Él tenía copia de todas las llaves y lo peor es que ese día estaba en el lugar porque vivía en el mismo edificio. Ahí pensé: 'Se dio cuenta porque la cámara dejó de transmitir cuando tapé el lente'".

camara departamento estudiante

"Nos pusimos a pensar en todo lo que podría haber grabado todo el año"

Luego de este mensaje de alerta que realizó Ana, una de sus vecinas la invitó a que revisaran juntas su departamento y encontraron que "ahí también había una cámara y estaba la memoria. Luego descubrimos que en una tercera vivienda estaba el cableado y la cinta aislante en la ventilación, pero la cámara ya no estaba", contó a TN.

Respecto al sentimiento de angustia que sintió al conocer este momento que padecían todas, reveló que "cuando vimos los videos lloramos de la angustia y de los nervios, porque nos pusimos a pensar en todo lo que podría haber grabado todo el año y las cosas que podría haber hecho con todas esas cosas. La situación nos puso muy mal".

camaras de seguridad departamento la rioja

Tres jóvenes son -por el momento- las afectadas por el descubrimiento de cámaras ocultas. Todas realizaron la denuncia en la Comisaria VII, pero Ana aseguró que la respuesta inicial de la Policía fue mínima. "Pedí medidas de protección y la detención inmediata del dueño de la propiedad. Me dijeron que no podían hacer nada hasta que la jueza viera la causa", explicó.

Las inquilinas de este complejo habitacional apuntaron contra el dueño de los departamentos, ya que sólo el tenía accesos a ellos y en las tarjetas de memoria encontraron fotos antiguas de él.

Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación de la jueza Gisella Flamin, quien luego de cinco días ordenó el allanamiento en la casa del hombre acusado. Recién este miércoles, se le otorgó a Ana una medida perimetral contra el dueño del departamento.