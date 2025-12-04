El clima en Neuquén

icon
26° Temp
31% Hum
País
La Mañana Empleo

El 32% de los empleados argentinos dice que nunca recibió un reconocimiento por su tarea

Así lo indica una encuesta realizada por una consultora internacional. Aún asi mas de la mitad dice sentirse valorado por sus jefes inmediatos.

Un 9% de los empleados argentinos dice sufrir maltrato de sus jefes

Un 9% de los empleados argentinos dice sufrir maltrato de sus jefes

El 32% de los trabajadores argentinos dice que nunca en su vida laboral ha recibido un reconocimiento de su jefe inmediato por haber hecho un buen trabajo. Del mismo modo, un 58% dice sentirse entre medianamente valorado a muy valorado por su empresa.

El dato surge de un relevamiento realizado por la consultora internacional Randstat especializada en búsquedas laborales.

“El 58% de los trabajadores argentinos se siente valorado por su jefe. En contraposición, el 29% indicó sentirse poco valorado por su jefe y el 14% aseguró no sentirse valorado en absoluto por su superior directo”, dice el estudio.

El reporte agrega que “del grupo que asegura sentirse valorado, el 18% afirmó sentirse muy valorado por su jefe y el 39% refirió sentirse medianamente valorado”.

Randstad - 1

Sin reconocimientos

Entre muchos otros datos interesantes, el relevamiento de Randstad también muestra que “el 22% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre reconoce sus logros, mientras que el 46% afirma sentirse reconocido por sus logros solo algunas veces y, finalmente, un llamativo 32% asegura no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior”.

Valoración de la escucha, el trato y la relación

Al consultar a los participantes de la encuesta cómo es la comunicación con su jefe, el 37% aseguró que su jefe siempre lo escucha y tiene en cuenta sus opiniones; el 43% afirmó que su jefe algunas veces tiene en cuenta sus opiniones y solo el 20% aseguró que su jefe nunca pide su opinión.

Por otro lado, el 56% indicó que nunca fue maltratado por su jefe. Sin embargo, el 33% aseguró que alguna vez se sintió maltratado por su superior; el 9% muchas veces y un minoritario 2% refirió que siempre se sintió maltratado por su jefe.

Randstad 2

Al indagar entre los participantes sobre la relación con su jefe actual, “el 46% de los trabajadores argentinos aseguró estar muy contento con el tipo de relación que tiene con su jefe; el 41% mantuvo una postura neutra y, en el extremo opuesto, el 9% de los consultados afirmó estar descontento con su jefe y el 4% muy descontento”.

Andrea Avila, la CEO de Ranstat en Argentina, Chile y Uruguay, advirtió que “no alcanza con que las personas sientan que su trabajo es importante y valorado ya que necesitan ver ese valor reflejado en gestos concretos por parte de los líderes".

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso