Cómo quedaron los bloques en la Cámara de Diputados y sus principales referentes

127 legisladores juraron y el oficialismo se aseguró la primera minoría con 95 bancas. Cuándo asumirán las bancas.

La Libertad Avanza se consolidó como primera fuerza en esta nueva Cámara de Diputados.

Este miércoles juraron los 127 nuevos diputados nacionales , electos el pasado 26 de octubre en Argentina. En la Cámara de Diputados , La Libertad Avanza logró ser la primera minoría con 95 bancas en su bloque.

En el marco de la felicidad de oficialistas y rechazo de la oposición, se llevó a cabo esta ceremonia que registró momentos de euforia, violencia y cánticos entre los diversos espacios mientras juraban y hacían polémicos gestos.

Con el oficialismo con la primera minoría ocupando 95 bancas , ganó la pulseada con Fuerza Patria que se quedó con 93 tras la fuga de tres miembros y el rechazo del puntano Jorge "Gato" Fernández por sumarse. Paralelo a ello, la llegada Francisco Morchio -el entrerriano que responde a Rogelio Frigerio- a las filas oficialistas permitió que dichos números se consoliden.

jura diputados

Cuál es el tercer bloque con más fuerza en Diputados

El flamante bloque de Provincias Unidas se muestra como la tercer fuerza fuerte con 18 alfiles, que gracias a 'Unidos', su interbloque con Encuentro Federal y la Coalición Cívica, alcanza los 22 nombres.

No obstante, este mismo número tiene el interbloque PRO, UCR, Por Santa Cruz (José Garrido), Adelante Buenos Aires (Karina Banfi) y MID, el cual aún no cuenta con un nombre oficial ni un presidente designado.

Un espacio que fue superado cuando podría haberse mostrado con mayor fue es Innovación Federal, que perdió la posibilidad de alinearse con el MID y con Por Santa Cruz, se le escapó Lourdes Arrieta de su potencial aliado Coherencia y fue superado por el PRO.

jura diputado innovacion federal El misionero Oscar Herrera Ahuad será el presidente del bloque de Innovación Federal.

Aparecen los primeros referentes de los bloques

En la previa a la jura de los nuevos legisladores, se vieron las lealtades fragmentadas y jerarquizadas que conviven dentro de cada bloque. En La Libertad Avanza se presentó un "Olé, olé, olé, Seba, Seba" cuando juró Sebastián Pareja, presidente del partido en territorio bonaerense y con representantes parlamentarios en el Congreso nacional y en la Legislatura provincial.

Sebastian Pareja Milei

En el caso de Fuerza Patria, cada adherente a La Cámpora se expresó contra la detención de Cristina Kirchner, mientras que su compañera de bancada Marita Velázquez -referente de Principios y Valores- rechazó la condena de Guillermo Moreno.

Germán Martínez, que calificó como "trabajo militante" el sostenimiento de la unidad, volverá a liderar el bloque justicialista junto a Cecilia Moreau, elegida como vicepresidenta primera. "Elijo Catamarca", el reciente espacio que se desprendió del peronismo ya se diferenció en la votación de Martín Menem como presidente de la Cámara.

Diputado Germán Martínez.jpg El presidente de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, adelantó que su espacio dará quórum este miércoles. Foto: Télam.

Cómo está compuesta la Cámara de Diputados

Tras el recambio legislativo, los bloques de la Cámara de Diputados y su composición son: