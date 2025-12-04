Carnaval 2026: guardate esta fecha para disfrutar el primer fin de semana XXL del año

La oficialización del calendario de feriados ya permite establecer cuándo habrá tres o hasta cuatro días seguidos de descanso durante el próximo año.
El Gobierno nacional oficializó recientemente el calendario de feriados y días no laborables para el 2026. De esta manera, ya es posible saber cuáles serán los fines de semana largos durante el próximo año, permitiendo comenzar a planificar posibles escapadas para despejarte y cortar con la rutina habitual.
De acuerdo al anuncio oficial, el primer fin de semana extra largo, es decir de cuatro días libres, será el de Carnaval, feriado restablecido desde 2011 a través del Decreto 1584/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su particularidad radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente.
En qué fecha cae el doble feriado de Carnaval en 2026
El Carnaval siempre precede a la Cuaresma, justo antes del Miércoles de Ceniza, el día que da inicio a los 40 días que anteceden al Domingo de Pascua. En el calendario occidental, la fecha de la Pascua se calcula primero y luego se fija la del Carnaval, que siempre ocurre al menos 47 días antes del Domingo de Pascua.
En Argentina, el feriado de Carnaval de 2026 tendrá lugar el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Al unirse con los dos días de descanso habituales, se generará un fin de semana XXL de cuatro días libres, entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero.
Los cambios de reglamentación en los feriados para 2026
El presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente. Con la nueva norma, podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente, ampliando la posibilidad de fines de semana largos.
La normativa establece a la Jefatura de Gabinete de Ministros como la Autoridad de aplicación. La misma tendrá la facultad de dictar normas complementarias o aclaratorias necesarias para implementar el decreto. Por otra parte, se aclara que el régimen de feriados inamovibles permanece sin cambios. La nueva disposición aplica exclusivamente a los feriados Nacionales trasladables.
El calendario 2026 ya tiene confirmados varios feriados inamovibles, que no podrán trasladarse por decreto: Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, Revolución de Mayo, Belgrano, Independencia, Inmaculada Concepción y Navidad. Por otra parte, los feriados trasladables que permiten flexibilidad: el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Soberanía Nacional pueden moverse para generar fines de semana largos estratégicos.
Cuáles serán los feriados en 2026
Feriados Inamovibles
- 1 de enero: Año Nuevo
- 16 y 17 de febrero: Carnaval
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 3 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados Trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado)
De esta manera, se generarán los siguientes fines de semana largos:
- 14 al 17 de febrero: Feriado de Carnaval
- 2 al 5 de abril: Semana Santa y Día de Malvinas
- 15 al 17 de agosto: Fin de semana largo por el traslado del feriado del 17 de agosto
- 20 al 22 de noviembre: Por el traslado del Día de la Soberanía Nacional
Te puede interesar...
Leé más
Feriados 2026: uno por uno, así quedó el calendario con todos los días libres para el próximo año
Cómo quedaron los bloques en la Cámara de Diputados y sus principales referentes
¿Qué pasó con la pera argentina? De récord histórico a freno inesperado
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario