La oficialización del calendario de feriados ya permite establecer cuándo habrá tres o hasta cuatro días seguidos de descanso durante el próximo año.

Carnaval 2026: guardate esta fecha para disfrutar el primer fin de semana XXL del año

El Gobierno nacional oficializó recientemente el calendario de feriados y días no laborables para el 2026. De esta manera, ya es posible saber cuáles serán los fines de semana largos durante el próximo año, permitiendo comenzar a planificar posibles escapadas para despejarte y cortar con la rutina habitual.

De acuerdo al anuncio oficial, el primer fin de semana extra largo , es decir de cuatro días libres, será el de Carnaval , feriado restablecido desde 2011 a través del Decreto 1584/2010, firmado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su particularidad radica en ser una fiesta móvil, lo que significa que su fecha cambia anualmente.

El Carnaval siempre precede a la Cuaresma , justo antes del Miércoles de Ceniza , el día que da inicio a los 40 días que anteceden al Domingo de Pascua . En el calendario occidental, la fecha de la Pascua se calcula primero y luego se fija la del Carnaval , que siempre ocurre al menos 47 días antes del Domingo de Pascua.

SMAndes_FedeSoto carnaval cordillerano IMG_7210.jpg El feriado de Carnaval se restableció desde 2011, tras ser quitado por la Dictadura. Federico Soto

En Argentina, el feriado de Carnaval de 2026 tendrá lugar el lunes 16 y el martes 17 de febrero. Al unirse con los dos días de descanso habituales, se generará un fin de semana XXL de cuatro días libres, entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero.

Los cambios de reglamentación en los feriados para 2026

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 614/2025 que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente. Con la nueva norma, podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente, ampliando la posibilidad de fines de semana largos.

La normativa establece a la Jefatura de Gabinete de Ministros como la Autoridad de aplicación. La misma tendrá la facultad de dictar normas complementarias o aclaratorias necesarias para implementar el decreto. Por otra parte, se aclara que el régimen de feriados inamovibles permanece sin cambios. La nueva disposición aplica exclusivamente a los feriados Nacionales trasladables.

feriado En 2026 habrá cuatro fines de semana largos: dos de tres días y otros dos de cuatro.

El calendario 2026 ya tiene confirmados varios feriados inamovibles, que no podrán trasladarse por decreto: Año Nuevo, Carnaval, Día de la Memoria, Malvinas, Viernes Santo, Día del Trabajador, Revolución de Mayo, Belgrano, Independencia, Inmaculada Concepción y Navidad. Por otra parte, los feriados trasladables que permiten flexibilidad: el Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, Día del Respeto a la Diversidad Cultural y Día de la Soberanía Nacional pueden moverse para generar fines de semana largos estratégicos.

Cuáles serán los feriados en 2026

Feriados Inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado)

De esta manera, se generarán los siguientes fines de semana largos: