Fotomultas en Neuquén: los valores de diciembre y las zonas con más infracciones

La Municipalidad de Neuquén actualizó los valores que corresponden a diciembre. Enterate cuáles son las multas más comunes.

Las fotomultas de Neuquén, con 200 cámaras instaladas en la ciudad, ajustaron su valor de cara a diciembre. Las tarifas ya superaban los dos millones de pesos en la última actualización. Según el Municipio, contribuyeron a la reducción de infracciones en la capital provincial.

La Municipalidad de Neuquén publicó los valores al 1 de diciembre. En primer lugar, fijaron la "unidad fiscal" (UF, medida que se utiliza para determinar el valor de las multas) en $1480.

Pese a que los vecinos critican los altos precios de las infracciones, la Municipalidad de Neuquén insiste en que la principal meta del sistema de cámaras es "cambiar hábitos de manejo y evitar accidentes" , para lograr así mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de infracciones.

En el inicio de la etapa de prueba, que comenzó en junio del 2024, el promedio de faltas detectadas era de un promedio de 9,4 por día, mientras que en este último período se redujo a 3,2.

GIF Nuevas infracciones captadas por fotomultas.gif

Cuál es la multa más cara

La multa más onerosa es la de pasar un semáforo en rojo, que cuesta un máximo de 1500 UF, es decir, un tope de $2.220.000. El valor mínimo de esa infracción es de $296.000

Por otro lado, el valor más bajo a pagar se fija en 50 UF, lo que equivale a $74.000. Este valor corresponde a circular sin cinturón de seguridad y a estacionar en doble fila. En ambos casos, el valor más alto es de $740.000.

El resto de infracciones son la invasión de senda peatonal, con un valor mínimo de $148.000 y un máximo de $296.000; giro indebido, con una multa mínima de $148.000 y máxima de $444.000; y utilizar el celular mientras se maneja, con un piso de $148.000 y un techo de $740.000.

Qué valor se define entre esos rangos depende de las particularidades de cada caso. El valor final lo determina el juzgado municipal de faltas.

Cabe aclarar que el sistema de fotomultas tiene una modalidad de pago voluntario. Al momento de recibir la notificación de una multa, el infractor tiene un mes para pagar la mitad del monto bajo ese formato. Pasado ese tiempo de gracia, se debe abonar el valor completo.

Cuáles son las fotomultas más comunes y las zonas con más infracciones

Según informó la Municipalidad de Neuquén en su página oficial, la infracción más común es la invasión de senda peatonal. Esta comprende un 61% de las fotomultas emitidas. Le siguen los giros indebidos con 23,5% y el pasaje de semáforos en rojo con 15,4%.

En ese mismo sitio, se puede observar un mapa de calor que muestra que la zona con mayor cantidad de infracciones detectadas por las cámaras es el casco céntrico de la ciudad. Puntualmente, comprende el cuadrante delimitado por las calles Belgrano/Alderete, Sarmiento/Mitre, La Rioja y Córdoba.

mapa de calor fotomultas diciembre 2025

También publicaron que es a la hora pico donde se registran la mayor cantidad de infracciones. El gráfico difundido indica un 8,6% entre las 12 y las 13, mientras que entre las 17 y las 18 se observa un 8,9%. En las horas anteriores y posteriores a esas franjas también se observa una incidencia que no baja del 8%. Estos números ascienden a partir de las 11 de la mañana y descienden después de las 19.