Fotomultas en Neuquén: dónde estarán ubicadas y cuándo funcionarán las nuevas 100 cámaras

Gif Infracciones de cámaras - fotomultas abril nqn.gif

En cuanto a la cantidad estimada de tiempo en que estarán instaladas las 300 cámaras de fotomultas, el funcionario indicó que el tiempo de ejecución de la instalación es de 120 días, por lo que se calcula que estarán todos los sectores cubiertos alrededor de octubre.

Estas nuevas 100 cámaras abarcarán sectores que no se había alcanzado a cubrir en las primeras etapas y otros que fueron los propios vecinos a través de las comisiones vecinales que avisaron de sectores peligrosos.

Nuevas cámaras para fotomultas

En este período, la instalación de cámaras será en los corredores viales de las calles Avenida Mosconi, Belgrano, Leguizamón y también en Luis Beltrán, Collón Cura, Rodhe, Ricchieri y Chaneton.

"Se trata de corredores viales donde se puso el foco. Tenemos análisis de las calles donde hay más accidentes y también tenemos en cuenta lo que llega a las comisiones vecinales, por ejemplo vamos a instalar cámaras en Entre Ríos y Pinar, es una esquina nueva, hay que ir de a poco acompañando esos nuevos lugares con la colocación de cámaras para reducir los accidentes", explicó.

fotomultas.JPG

Castagna contó, además, que el dispositivo que marca la velocidad en la que se circula y que en general está instalado en cercanías de escuelas también es un reclamo de muchos vecinos, ya que genera una reducción de la velocidad al volante.

Si bien este display no busca infraccionar, sí promueve la concientización y es un freno para muchos automovilistas que al ver su velocidad se dan cuentan que deben bajarla.

Fotomultas en Neuquén: las nuevas infracciones

Además de las multas por pisar la senda peatonal, cruzar un semáforo en rojo, utilizar el celular mientras se maneja y girar en lugares prohibidos desde el Municipio adelantaron que tienen la idea de sumar una infracción por estacionamiento prohibido, en zonas reservadas para discapacitados que están señalizadas.

Igualmente, el funcionario explicó que para poner en práctica esa idea deberían cambiar el lugar de instalación de las cámaras para las fotomultas, ya que en la actualidad solo están en las esquinas semaforizadas, y desde ahí no siempre se puede captar esta otra infracción.

"Lo que no vamos a hacer es poner multas en las salidas de los colegios. Ahí hay un problema, pero no se puede poner una infracción, sería poco justo. La idea no es infraccionar a todas las personas, hay situaciones que también está bueno concientizar", aclaró.

El subsecretario de Tecnologías contó que están teniendo muchas infracciones por invasión de la senda peatonal, pero aclaró que tienen contemplación cuando la cámara toma que el automovilista hace marcha atrás.

Dijo que no salen las infracciones cuando las cámaras registran que el automovilista se da cuenta de su error y lo soluciona, retrocede.

monitoreo ambiental fotomultas.jpg

Disminución de siniestros

"Estamos teniendo una disminución del 38.6 % de siniestros en las esquinas semaforizadas", destacó el funcionario, quien dijo además que "crece un 9.5% mensual la cantidad de vehículos que ingresa y circula en la ciudad".

En ese sentido, informó que cuando empezaron el plan detectaban 10 infracciones por día por cámara y hoy el número se redujo a 3. "O sea que la gente está tomando conciencia. Por un lado, eso pasa cuando le tocan el bolsillo a uno, pero también porque sabemos del control", consideró.

Actualmente, son 314 las esquinas que tienen semáforos, por lo que al completar las 300 cámaras instaladas para emitir fotomultas se va a cubrir el 96% de esas esquinas.