Una mujer atropelló a su pareja y escapó, pero una cámara de seguridad la delató

El registro expuso la maniobra completa y se convirtió en una prueba clave. El hombre tuvo que ser hospitalizado.

Las cámaras registraron el momento en que la pareja quedó frente al impacto y el auto continuó sin detenerse.

La ciudad de Puerto Iguazú quedó conmovida luego de la difusión de un video donde se observa el momento en que una mujer embistió a su pareja y continuó su marcha sin detenerse. El registro, captado por cámaras del barrio Las Leñas, permitió reconstruir una secuencia que derivó en la detención de una mujer de 30 años.

La víctima, un hombre de 32 años, logró pedir ayuda por sus propios medios y denunció que la conductora del vehículo era su pareja.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde sobre la avenida Néstor Kirchner. La viralización de las imágenes aceleró la investigación y aportó pruebas visuales decisivas para esclarecer el caso. Las autoridades trabajan ahora para establecer el contexto del hecho y determinar si existieron antecedentes de violencia entre ambos.

Las cámaras de seguridad revelaron una maniobra contundente

El registro audiovisual se convirtió en el punto de partida para la investigación. Las cámaras instaladas en distintas esquinas del barrio mostraron la trayectoria del automóvil Toyota Camry y el instante exacto en el que impacta de frente contra la moto del hombre. La secuencia dejó en evidencia una maniobra directa y sin señales de frenado previo, algo que reforzó la sospecha de intencionalidad.

Los investigadores analizaron fotograma por fotograma y concluyeron que la persona al volante era la mujer señalada por la víctima. Con ese material como respaldo, la Policía de Misiones comenzó un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo y detener a la sospechosa pocas horas después.

La denuncia de la víctima y el avance de la causa

accidente La Policía detuvo a la mujer señalada por embestir a su pareja y abandonar la escena del siniestro.

Luego del impacto, el hombre logró trasladarse por sus propios medios a la Comisaría de la Mujer para presentar una denuncia. Indicó que circulaba en moto cuando, sin previo aviso, un automóvil lo embistió de lleno. Según su testimonio, el vehículo era conducido por su pareja.

La Policía tomó su declaración y dispuso asistencia médica inmediata. El motociclista fue atendido en el lugar y luego trasladado a un hospital, donde quedó internado en observación. Presentaba golpes y lesiones provocadas por la caída, aunque su vida no corría peligro. Los médicos recomendaron estudios complementarios para descartar complicaciones posteriores.

La Fiscalía Penal de Puerto Iguazú intervino de inmediato y abrió una causa por lesiones y abandono de persona en siniestro vial. El análisis de las grabaciones y el testimonio del denunciante serán elementos centrales para avanzar sobre la figura penal que corresponda. No se descarta que la carátula se modifique si surgen indicios de conducta premeditada o violencia previa.

La detención y los pasos judiciales que siguen

Con la confirmación visual de la identidad de la conductora, los agentes se trasladaron al domicilio de la mujer, ubicado en el mismo barrio donde ocurrió el siniestro. Allí procedieron a su detención sin incidentes. El automóvil fue secuestrado para peritajes y se espera que los resultados técnicos permitan corroborar los daños compatibles con el impacto.

La mujer quedó a disposición de la Justicia y será sometida a evaluaciones y declaraciones formales en los próximos días. La investigación buscará determinar qué ocurrió antes del choque, si existieron discusiones previas o episodios de violencia entre ambos y cuáles fueron las motivaciones que derivaron en la maniobra que muestran las cámaras.