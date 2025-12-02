Tragedia en Corrientes: murieron una mujer embarazada y un niño de 6 años en un brutal choque

Un auto y una camioneta colisionaron en un camino rural de esa provincia. En total hubo tres víctimas fatales.

Un fatal accidente conmocionó a la provincia de Corrientes este lunes por la tarde. Minutos antes de las 14 horas, una camioneta y un auto colisionaron terminando con la vida de dos mujeres de 6 años de edad.

El siniestro tuvo lugar en el paraje Santa Librada , en la primera sección rural del departamento de Esquina, en la zona de Camino del Medio y calle Mitre. Según la información oficial la camioneta, una Chevrolet S10 blanca, conducida por un hombre de apellido Martínez, se desplazaba por la Ruta Provincial 59 en dirección este-oeste, cuando embistió a un vehículo Volkswagen Gol Power que oficiaba de remis.

El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo del automóvil , lo que provocó la muerte inmediata de Marisol Villalba , de veintisiete años. En tanto, las otras dos personas que viajaban en el remis, Johana Patricia Aranda , de treinta y un años y embarazada de ocho meses, e Iván Tiziano Villalba , de seis años, quienes sobrevivieron al choque y fueron trasladados de urgencia al Hospital de Esquina.

accidente corrientes 2

Las primeras hipótesis de cómo ocurrió el accidente

Ya en el nosocomio local, como consecuencia de las graves heridas que sufrieron, tanto Johana como el menor murieron, señalaron medios locales. El conductor del vehículo también resultó con heridas de gravedad que derivaron en su internación, pero sin riesgo de perder la vida.

Tras el brutal impacto, ambos vehículos quedaron con daños severos. En el lugar se montó un gran operativo con Bomberos Voluntarios y una ambulancia del Hospital San Roque con personal médico para asistir a los heridos previo a su traslado.

Los primeros indicios, según trascendió, apuntan a que el conductor del remis no habría advertido la presencia de la camioneta al llegar a la intersección de la calle Bartolomé Mitre con la ruta provincial 59.

accidente corrientes 3

En el caso intervino personal de la Comisaría Segunda, cuyos efectivos arribaron de inmediato junto al titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Javier Gustavo Mosquera. El caso quedó caratulado como homicidio agravado en accidente de tránsito.

Es así que el fiscal Mosquera se presentó en el lugar y supervisó la tarea de los peritos. El funcionario dispuso que los cuerpos de las víctimas pertenecieras en la Morgue del Hospital hasta que se completaran los trámites de inhumación.

Por otro lado, también ordenó la detención del conductor de la camioneta y el secuestro de ambos vehículos para la realización de pericias mecánicas.

Otro brutal accidente en Corrientes

También este lunes pero por la noche, alrededor de las 22.30 horas, en el cruce de las rutas nacionales 12 y 118, cerca de la ciudad de Saladas, se produjo otro grave accidente que se cobró la vida de dos mujeres oriundas de Zárate, Provincia de Buenos Aires.

En ese lugar, un Toyota Etios que intentaba trasponer la ruta nacional 12, chocó con un camión que había partido de Resistencia y tenía como destino Buenos Aires. Según el reporte, en el auto viajaban cuatro personas, de un grupo familiar. Todos oriundos de la Ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires.

accidente auto camion corrientes

Por causas que se investigan, el automóvil embistió en la parte lateral del camión violentamente. Tras el brutal impacto, dos mujeres fallecieron en el lugar. El resto de las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital María Auxiliadora, el conductor y otro acompañante masculino con vida.

El conductor del camión salió ileso, y fue puesto a disposición de la Justicia. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente para determinar la causa del siniestro.