Trágico accidente en plena Avenida General Paz: remolcaba un auto, pero cortó la linga y murió atropellado

Un desperfecto menor derivó en una fatal secuencia y un choque múltiple en el acceso a la ciudad de Buenos Aires.

Personal médico y policial trabajó durante horas en el lugar del choque, donde murió un hombre y hubo varios heridos.

Lo que comenzó como un simple remolque terminó como un episodio fatal que expuso, otra vez, la fragilidad de las maniobras improvisadas en vías rápidas. Un choque múltiple dejó un fallecido, varios heridos y un operativo que obligó a cortar completamente el tránsito.

Un desperfecto menor derivó en una secuencia violenta. Cinco vehículos quedaron destruidos y la colectora permaneció bloqueada durante varias horas mientras trabajaban bomberos, personal policial y equipos del SAME.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas del lunes en la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez en Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, en sentido hacia el Riachuelo. Allí un Ford Fiesta era remolcado por un Volkswagen Gol cuando la linga que los mantenía unidos se cortó de forma abrupta. Ese detalle, en apariencia menor, obligó a los conductores a detenerse y bajar a la calzada para ajustar la maniobra.

En eae instante abrió la puerta al desastre. La colectora mantenía un flujo constante de autos, la visibilidad nocturna era limitada y la escena quedó reducida a una franja de segundos. La linga rota se transformó en el punto inicial de una reacción en cadena.

gral paz2 La escena del choque mostró cinco vehículos dañados y un amplio operativo de emergencia en la colectora.

Tres vehículos que circulaban detrás —una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris— se encontraron de golpe con dos autos detenidos y personas sobre el asfalto. La colisión fue inmediata. El impacto alcanzó de lleno a uno de los hombres que intentaba asegurar el remolque.

Un impacto fatal que no dio margen para actuar

La violencia del choque dejó herido gravemente a un hombre, que fue impactado por uno de los autos.

Cuando los equipos del SAME llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. El cuerpo quedó tendido sobre la colectora, mientras los médicos asistían al resto de los involucrados en medio de una escena caótica.

Un hombre adulto fue trasladado al Hospital Santojanni con politraumatismos. Recibió atención inmediata. Otra persona adulta, una mujer, logró ser estabilizada en el sitio sin necesidad de traslado.

Los tres autos que llegaron de manera intempestiva al punto del incidente quedaron con daños severos, sumándose a los dos vehículos involucrados en el remolque.

Horas de trabajo, desvíos y pericias en plena noche porteña

Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía trabajaron durante varias horas para asegurar el área, retirar los vehículos y permitir las pericias accidentológicas. La colectora permaneció cerrada a la altura del 10.800, lo que obligó a desviar el tránsito nocturno durante un lapso prolongado.

La escena mostró, una vez más, el riesgo extremo de detenerse en una vía rápida sin medidas de seguridad adecuadas. Un gesto breve, una maniobra cotidiana, terminó en un desenlace irreversible.

El operativo en la General Paz se extendió hasta entrada la madrugada mientras peritos trabajaban para definir cómo se desarrolló cada segundo de la secuencia que transformó un remolque rutinario en una tragedia.